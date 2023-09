Turnov chce stání pro karavany, pozemky u řeky koupí od soukromníků

Oficiálně označená karavanová stání, kde by řidiči se svými přívěsy a obytnými auty mohli parkovat, totiž město nemá, i tak ale některé karavany po městě parkují, a to zejména na parkovišti u Maškovy zahrady nebo na autobusovém nádraží.

„Karavanová stání si našla své místo například na parkovišti u Maškovy zahrady nebo třeba také na parkovišti pod Valdštejnem a bylo by fajn, abychom jim umožnili nějaké legální zázemí někde jinde,“ řekl starosta Turnova Tomáš Hocke.

Město pozemky koupí od soukromých majitelů. Turnov tak získá pozemky, které sousedí s areálem technických služeb, čistírnou odpadních vod i Maškovou zahradou, kde je koupaliště a zimní stadion.

Podle starosty jsou pro město důležité nejen kvůli rekreačnímu potenciálu, ale vedou i přes kanalizační sběrače do čistírny. „Tudy vedou všechny hlavní podzemní stoky,“ řekl Hocke.

Pokud se plány města naplní, za pár let by nad nimi měl být úsek cyklostezky Greenway Jizera, jejíž turnovský úsek aktuálně vede z Malé Skály a v budoucnu by se měl prodloužit až do Svijan, právě podél Jizery.

„Rádi bychom ji přesunuli ze Sobotecké ulice, po které dneska vede na Mašovskou hráz. Chtěli bychom, aby vedla podél řeky Jizery právě od Maškovy zahrady, potom okolo čističky odpadních vod a potom snad lávkou přes Libuňku na Mašovskou hráz,“ uvedl starosta.

Město má podle něj zatím zpracovaný projekt k územnímu řízení. „Teď se zpracovává podoba lávky, protože na tom se zasekla jednání mezi Povodím Labe a městem Turnovem. Oni chtějí podrobný návrh lávky,“ dodal Hocke. Město bez souhlasu Povodí Labe zvažovaný úsek cyklostezky postavit nemůže. To samé platí i pro karavanová stání.