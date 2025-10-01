Tunel neprošel, přípravy silnice přes Český ráj pokračují v původní trase

Tunelovou variantu na silnici přes Český ráj ministerstvo dopravy ani Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) neschválily. Příprava stavby tak pokračuje podle původně schváleného plánu.
Město Turnov už v červnu požádalo o prověřovací studii tunelového řešení, kvůli které se turnovský starosta Tomáš Hocke pak setkal s ministrem dopravy Martinem Kupkou, se zástupci Libereckého kraje, ŘSD a spolku, který více než šestikilometrový tunel na obchvatu Turnova požaduje.
Stavba silnice ano, vadí nám ale její podoba, píší obce v Českém ráji ministrovi
„Snažili jsme se dohodnout studii na variantu hlubinného tunelu, který by začínal v Ohrazenicích a končil za Turnovem. Pan ministr odmítl zpracovat tuto variantu. Vlastně chápu, proč to tak udělal,“ připustil starosta Hocke. Podle ministra totiž zatím není prověřená ani stávající varianta, na kterou je vydané stanovisko EIA o vlivu stavby na životní prostředí. Podle starosty je ale Kupka otevřen jednáním o konkrétních místech na trase, která jsou problematická.
„Jde třeba o sídliště Přepeřská, nebo místa, kde má komunikace jít po mostě a estakádě v údolí řeky Jizery a až na Valdštejnsko, kde by měla vzniknout mimoúrovňová křižovatka přímo pod hradem,“ potvrdil Hocke.
ŘSD prověří podněty
ŘSD slíbilo, že prověří podněty, které na jednání zazněly a spolu s projektanty předloží alternativní řešení. „Výsledkem je závazek vypořádat všechny relevantní připomínky veřejnosti, města Turnov a dalších subjektů a v maximální možné míře je zapracovat do vznikajícího projektu,“ popsal generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
Podle Hockeho je silnice z Turnova do Úlibic jedno z největších společenských témat v regionu. „Je zřejmé, že taková dopravní trasa tady být musí, to je neoddiskutovatelné. Dnes se bavíme o tom, aby celá silnice, která tudy dříve nebo později projde, co nejméně poškodila Turnov a Český ráj,“ přiblížil starosta.
„ŘSD striktně dodržuje všechny podmínky vyplývající z posouzení vlivů stavby na životní prostředí. Současně hledáme takové technické řešení, které co nejméně zasáhne do krajiny i života lidí v okolí,“ poznamenal ředitel Správy Liberec ŘSD Jan Wohlmuth.
„Vnímám ústupky, kterými se nám snaží ministerstvo vyhovět. Ať je to v podobě krajináře nebo v podobě nezávislé geologické komise,“ dodal Hocke.
Prodloužení tunelu, ochranný val
ŘSD teď prověřuje třeba prodloužení tunelu nebo vybudování ochranného valu v Ohrazenicích kvůli hluku z dopravy směrem k obytným domům. V Přepeřích pak chtějí prověřit možnost vést hlavní trasu v zářezu místo v náspu. „Další podněty budou taktéž prověřeny a budeme vždy hledat řešení, která by je maximálně vypořádala,“ nastínil Wohlmuth.
Trasa je rozdělená na čtyři stavby. „Práce nyní probíhají na všech úsecích. Projektová příprava dvou složitějších úseků se naplno rozběhne až po dokončení hydrogeologického a geologického průzkumu,“ vysvětlila mluvčí ŘSD Kamila Zahálková. Průzkum by měl být hotový nejpozději do poloviny příštího roku.
Nechceme asfaltový ráj! O nové silnici diskutovaly v Turnově stovky lidí
Jedním z hlavních důvodů, proč se stavba tak intenzivně připravuje, je i blížící se dokončení dálnice D35 z Olomouce do Úlibic. Po jejím otevření ŘSD očekává výrazný nárůst dopravy na současné silnici mezi Úlibicemi a Turnovem, která už dnes obyvatele v úseku zatěžuje.
„Zástupci ŘSD se každý měsíc schází s projektanty všech částí připravované silnice a průběžně informují starosty dotčených obcí,“ objasnila mluvčí Zahálková. Pro starosty bude nově zřízen datový sklad, kde budou moct projekt připomínkovat. „V dohledné době je plánováno jednání s Mikroregionem Český ráj a také představení stavu příprav v dopravních výborech obou dotčených krajů,“ doplnila Zahálková.
Veřejnost by měla mít od podzimu přístup k aktuálním informacím a odpovědím na nejčastější dotazy o přípravě silnice skrze samostatnou webovou stránku, kterou ŘSD připravuje.