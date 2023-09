Krajský radní vtipkoval o erekci. Facebook fotku nazvanou Trencle Hill smazal

Václav Židek zvolený za Českou pirátskou stranu sdílel příspěvek na svém soukromém facebookovém profilu ve čtvrtek v podvečer. Každý uživatel sociální sítě mohl obsah vidět, jelikož byl veřejný.

Na obrázku bylo mužské tělo v trenýrkách, pod kterými se zřetelně rýsoval ztopořený penis, tedy erekce. „Trencle Hill. Vymyslel jsem tento nový termín a rezervuji si na něj autorská práva. Tak kdyby se to snad ujalo, jsem autor,“ napsal radní k příspěvku.

Slova Trencle Hill, tedy trenýrky a kopec, dohromady tvoří narážku na známého italského herce Terence Hilla, který se proslavil po boku Buda Spencera.

Facebook vzápětí příspěvek smazal. „Část vašeho obsahu v uplynulém roce nebyla v souladu s našimi zásadami komunity,“ stálo ve vysvětlení sociální sítě, které Židek také nasdílel na svůj profil, byť ho později smazal. „Chápeme, že člověk občas udělá chybu, takže jsme váš účet neomezili,“ pokračovala zpráva sociální sítě.

V reklamách je víc nahoty, brání se radní

Podle radního Židka příspěvek nebyl za hranou, aby ho musel Facebook mazat, a nesouvisel s jeho působením v radě kraje. „Zveřejnil jsem to na svém soukromém profilu. Proto mám dva, aby bylo rozlišeno, co vyjadřuji jako politik a co jako soukromá osoba. Byl to možná hloupý vtip, neuvážený, ale nemyslím si, že by to bylo něco, co by měla řešit rada kraje,“ sdělil redakci iDNES.cz Židek.

Domnívá se, že mu příspěvek smazal robot, který vyhledává obsah na hraně. „Nebylo tam nic, co by přímo kolidovalo s tím, co se běžně objevuje na Facebooku. Například v reklamách na spodní prádlo jsou ženy mnohem méně oděné, než bylo na tom obrázku, který jsem volně našel na googlu,“ hájí se radní. „Je to pro mě překvapivé rozhodnutí Facebooku.“

Znovu by si nahrání podobného příspěvku rozmyslel. „Nejsem té síly změnit pravidla Facebooku a nerad bych měl zablokovaný účet,“ řekl.

Hejtman: Politik je ve funkci i po pracovní době

Radní obdržel na původní příspěvek většinou pozitivní reakce. Podle hejtmana Liberecké kraje Martina Půty si však každý politik musí uvědomit, jak vystupuje na veřejnosti, a to i na soukromém profilu.

„Nemůžeme si říct, že jsme v práci jen od osmi ráno do čtyř odpoledne a potom už se nás ta funkce netýká. I když politik dělá vtip, tak musí přemýšlet o tom, jestli je, nebo není povedený. Já bych takový vtip na svůj Facebook nedal,“ míní Půta. „Každému se někdy povede nebýt vtipný nebo zvolí nepřiměřený komentář.“

Žádné důsledky ale z nevhodného příspěvku vyvozovat nebude. „Hejtman není šéf radních, ti musejí nést svoji odpovědnost sami za sebe.“

I sám Půta se v minulosti stal terčem vtipu. V roce 2016 mu tehdejší primátor Liberce Tibor Batthyány přimaloval k fotce hitlerovský knír. Snímek poté sám smazal. „To byl také nepovedený vtip,“ dodává hejtman.