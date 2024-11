Cesta tramvají do centra Jablonce se blíží, první cestující sveze za tři roky

16:36

Prodloužení tratě řeší v Jablonci nad Nisou už deset let. Delší tramvajová linka měla být v provozu už před čtyřmi roky. Jenže stále není. Nyní záměr dostává konkrétní obrysy, práce mají začít v roce 2026 s tím, že do centra města by tramvaje měly jezdit koncem následujícího roku.