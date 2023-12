Tramvaj se letos na trať mezi Libercem a Jabloncem nevrátí, opravy brzdí počasí

„Z důvodu klimatických podmínek nemohla být dokončena poslední etapa rekonstrukce tramvajové trati v ulici U Šamotky. Přestože jsou tři úseky tramvajové tratě již dokončeny, rekonstrukce posledního úseku byla od počátků doprovázena událostmi, které ovlivnily průběh prací a tedy i termínů dokončení staveb,“ popsal Tomáš Krebs z Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ)

Provoz na frekventované trati se zastavil už v polovině července 2021, od té doby dopravu zajišťují výlukové autobusy. Podle původních plánů měly tramvaje do Jablonce znovu jezdit už na konci letošního června, pak se věc odsunula na září a ještě minulý týden vedení Liberce ujišťovalo, že se provoz obnoví do Vánoc.

Na trase budou podle Krebse i nadále jezdit autobusy. „Práce budou pokračovat s ohledem na klimatické podmínky tak, aby bezpečný provoz tramvají do Jablonce mohl být zahájen v co nejbližším možném termínu,“ dodal.

Problematické výkupy nemovitostí

Příprava náročného projektu zabrala tři volební období, stavební řízení a nutnou přeložku nízkého napětí zkomplikovaly problematické výkupy nemovitostí.

„Plánované termíny navazujících stavebních objektů, jako jsou opěrné zdi nebo kabelovody, se tak opakovaně posouvaly. Nástup deštivého období, spad sněhu a teplota pod bodem mrazu pak společně ovlivnily technologické podmínky stavebních prací, aktuální klimatické podmínky již nejsou předpokladem úspěšného dokončení rekonstrukce v letošním roce,“ uvedl Krebs.

Liberec s Jabloncem spojuje tramvajová trať od roku 1955, se svými dvanácti kilometry je nejdelší meziměstskou tratí v Česku, ročně přepraví téměř milion cestujících. Obnova trati začala v roce 2008 přestavbou terminálu městské dopravy v centru krajského města. Za přispění Evropské unie se od té doby do obnovy trati investovalo zhruba sedm set milionů korun.

V Jablonci je v plánu v příštích letech ještě prodloužení trati o dalších zhruba osm set metrů na nový dopravní terminál, který má být v Kamenné ulici. Náklady odhaduje dopravní podnik na dvě stě osmdesát milionů korun.

„Trať se stavěla v padesátých letech minulého století, rekonstrukce, co se dělala v sedmdesátých letech, nebyla rekonstrukce, to byla jenom výměna kolejí, troleje a předělaly se dvě výhybny. My musíme splňovat současné technické a bezpečnostní parametry, proto jsou tam různé přeložky. Nemůžeme dělat pouhé opravy, ta trať už byla v hledáčku drážní inspekce,“ řekl již dříve provozně technický ředitel dopravního podniku Ludvík Lavička.

Trať z Liberce přes Vratislavice do Jablonce byla v Česku posledním úsekem, kde ještě jezdily tramvaje s metrovým rozchodem. Předloni prošel modernizací úsek v Liberci od zastávky U Lomu na konečnou ve Vratislavicích, od listopadu 2021 tam tramvaje jezdí po kolejích s drážním rozchodem čtrnáct set třicet pět milimetrů stejně jako v Liberci na trase z Lidových sadů pod Ještěd.

Loni v květnu pak začala rekonstrukce zbylého, zhruba pět kilometrů dlouhého úseku trati z Vratislavic do Jablonce. Dohromady přijde stavba na devět set milionů korun bez DPH.

