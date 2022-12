Kraj chce prodloužit trať meziměstské tramvaje, Jablonci dá více peněz

Je sice co do provozu nejdražší, Liberecký kraj ji přesto nechce nijak omezovat. Tramvajová linka mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou stojí ročně kolem sta milionů korun. Ovšem na jízdném se vybere zhruba 15 milionů, tedy ani ne pětina toho, co její provoz stojí.

Právě kvůli dohadům kolem úhrady ztráty hrozilo před třemi lety, že tramvajový provoz mezi oběma městy skončí. Jablonec totiž několik měsíců vzdoroval tomu, aby se jeho příspěvek navýšil. Nakonec obtížné vyjednávání ukončilo společné memorandum, na jehož základě hradí Liberec polovinu ztráty, protože linka vede z větší části právě v jeho katastru, Jablonec dává 17 procent a Liberecký kraj 33 procent.

„Vyjádřeno v penězích je náš příspěvek 25 milionů korun ročně. Letos sice dohoda o finanční podpoře končí, nicméně rada kraje rozhodla, že stejnou částkou přispějeme i v příštím roce, aby tramvaj mohla dál jezdit,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu Jan Sviták.

Provoz je drahý, ale ekologický

„Je pravda, že v nákladech na přepravu jednoho cestujícího je tramvaj bezkonkurenčně nejdražší způsob dopravy. Ale má své ekologické přednosti a její důležitost pro meziměstskou dopravu mezi Libercem a Jabloncem je zřejmá,“ doplnil hejtman Martin Půta.

Vstřícný krok ovšem Liberecký kraj podmiňuje tím, aby se trať v Jablonci prodloužila až do centra města. V minulosti tam tramvaje zajížděly, ovšem v 60. letech převládl v Jablonci názor, že tento typ dopravy je přežitek. Město tehdy prosazovalo, aby se meziměstská tramvaj úplně zrušila, díky Liberci se ji ale podařilo zachovat. Tramvaj ovšem končí na začátku Tyršových sadů, do centra tak zbývá položit zhruba 800 metrů kolejí.

„Bez prodloužení nemůže tramvaj v Jablonci využít všechny své přednosti, což je hlavně přímý přestup z tramvaje na ostatní linky MHD po Jablonci a na příměstské autobusy. Naštěstí nové vedení Jablonce o prodloužení tratě stojí,“ poznamenal Půta.

Za prodloužení linky větší příspěvek

Před časem přitom postoj města tak jednoznačný nebyl. Proti prodloužení tratě dokonce vznikla petice, za kterou stáli někteří podnikatelé a obyvatelé ulic Budovatelů, Soukenné a Kamenné, kudy má tramvaj vést. Obávali se hluku, vibrací a celkového zhoršení kvality života v centru Jablonce. Naopak druhá petice se tramvaje zastávala jako městotvorného prvku.

Kvůli sporům s vlastníky některých pozemků a finanční náročnosti projektu se tak celá akce odsunula, čímž Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce přišel o část evropské dotace, ze které se prodloužení tratě mělo financovat. Kdy se začne s pokládkou kolejí, tak stále není jasné.

Kraj nicméně deklaroval, že pokud se linka prodlouží, zvýší se i jeho příspěvek na provoz. Má to ale podmínku. Obě města se musí zapojit do systému zajištění dopravní obslužnosti.

„Obce a města v kraji na zajištění provozu příměstských linek přispívají částkou 90 korun na člověka. Ale Liberec ani Jablonec v tom systému nejsou, nic neplatí. To chceme změnit, aby byl systém spravedlivý. Stejně tak budeme s obcemi vyjednávat o navýšení té částky, protože ta je od roku 2003 stejná a mezitím už kumulovaná inflace dosáhla 70 procent,“ poukazuje Sviták.

Další podmínkou pro zvýšení příspěvku jsou sčítací rámy v meziměstských tramvajích. „Je nutné přesněji spočítat, kolik cestujících odkud kam jezdí. Chceme mít doloženo, jestli jsou všechny spoje potřebné a vytížené tak, jak mají být. Podle toho se pak dají dělat i určité úpravy v jízdních řádech. Víme, že někdy jezdí větší počet spojů, které by jezdit nemusely,“ zmínil Půta.