Korálky spojily Jablonec se světem, první tramvaj tu vyjela před 120 lety

Spatřit dobrodružstvím vonící Kalifornii a přitom neopustit Čechy? Na přelomu devatenáctého a dvacátého století žádný problém. Stačilo zavítat do Jablonce nad Nisou. Přezdívku Kalifornie Rakouska-Uherska si vydobyl díky bouřlivému ekonomickému rozkvětu podobnému zlaté horečce na západním pobřeží USA.

Drahým kovem tu byla bižuterie a sklo. Město s tehdy 21 tisíci obyvateli si tak jako sedmé v zemích Koruny české mohlo dovolit vlastní tramvajovou trať. První vůz rozčísl mrazivý horský vzduch před 120 lety. Směřoval z dnešního Mírového náměstí do Rychnova. Psal se 7. únor 1900. Hodiny odbíjely pravé poledne.

Candát na másle, ragú z jelena

Ještě než 9,4 kilometrů dlouhou cestu po kolejnicích s rozchodem jednoho metru mohli okusit první cestující, musel se tento historický okamžik řádně oslavit. A tak v předvečer velké události se v místní Turnhalle (teď sokolovně) konal okázalý banket pro pozvané hosty. Na svědomí ho měla o rok dříve založená Jablonecká společnost pro pouliční dráhu a elektrifikaci s kapitálem 2 700 000 císařských korun.

„Na slavnosti pro dvě stě hostů zahrála střelecká kapela pod taktovkou pana Pilze. Na banketu zaznělo mnoho projevů, samozřejmě předsedy společnosti Gustava Hoffmanna, ředitele elektrické dráhy Oskara Hausmanna či starosty města Adolfa Heinricha Posselta. Město tak získalo toužebně očekávané spojení se železniční stanicí v Rychnově,“ popisuje památkář a historik Petr Freiwillig ve své studii Tramvajová doprava na Jablonecku 1900–1969.

Archivy ukrývají i tehdejší menu. Jeho obdobu před několika dny servírovali v jabloneckém hotelu Zlatý lev.

„Menu je však psáno rakouskou němčinou, tak ne všemu jsme správně porozuměli. Některé suroviny jsou už špatně sehnatelné. Každopádně po slepičí polévce se podával candát na másle s vařenými bramborami, ragú z jeleního masa, filet Wellington nebo kohout s francouzským salátem a kompotem. Sladkou tečkou byl dezert v podobě lívanečků,“ odhaluje Lukáš Pleticha, předseda Sdružení pro obnovení elektrických kolejových drah v Jablonci nad Nisou.

Tramvaj se od února 1900 pohybovala v mnohovrstevnaté krajině s kopci a ostrými zatáčkami. Málokdo tuší, že její stavitelé kvůli tomu dosáhli unikátu.

„Skutečnou technickou zvláštností přinejmenším evropského významu byl úsek v Lidické ulici mezi Horním náměstím a křižovatkou s ulicí Protifašistických bojovníků (nyní ulice Generála Mrázka – pozn. red.) se sklonem 108,5 promile. Podobné úseky tratí s adhezním provozem (bez ozubnice) najdeme dnes jen v rakouském Linci či portugalském Lisabonu,“ uvádí kolektiv autorů v knize Sto let městské hromadné dopravy na Jablonecku.

Tratě sloužily do roku 1965

Přípravné práce na trati probíhaly již od roku 1898. Již o rok později v květnu dělníci v úseku Alter Markt (dnešní Mírové náměstí) a Reichenau (Rychnov) pokládali kolejnice. „Uvážíme-li terénní a klimatické poměry, byla rychlost výstavby obdivuhodná,“ říká ve své práci Freiwillig.

O tom, že se skutečně stavělo ve členitém horském terénu svědčí fakt, že na pozdější šestnáct kilometrů dlouhé trati Rychnov – Janov bylo celkem 126 kolejových oblouků.

„Nejznámější z nich byla takzvaná Kokonínská podkova s poloměrem dvacet metrů, kde trať vedla za obytným domem stojícím v ostré zatáčce. Konečná stanice v Rychnově ležela v nadmořské výšce 435 metrů a nejvyššího bodu dosahovala trať ve Vrkoslavicích – více než šest set metrů,“ popisuje publikace. Pro zajímavost: První rok dvacátého století vlastnila jablonecká dopravní společnost šestnáct motorových vozů, z toho například pět otevřených, pět zavřených, osm otevřených nákladních či jeden solicí vlečný vůz.

Do konce roku 1900 přibyly další úseky trati, a to na náměstí Boženy Němcové, do Rýnovic k poště a od divadla k Brandlu. Na konci roku 1900 už celá síť měřila 21 kilometrů a spojovala Jablonec s obcemi v okolí. Naposledy tramvaje tuto cestu zdolaly 31. března roku 1965. Jejich práci převzaly autobusy. Jablonec tak přišel o jednu ze svých atrakcí.

Od minulého týdne 120 let jabloneckých tramvají připomíná výstava umístěná v informačním centru radnice, která potrvá do konce února. Na expozici je třeba model elektrické tramvajové lokomotivy nebo kopie zaměstnanecké knihy elektrických drah.