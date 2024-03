Galerie zahájila sezonu hlučnou i tichou výstavou, návštěvníky čeká nový ceník

„Když se v hlavním sále rozezní Křivky sluchu od Josefa Baiera, zní to nádherně. Jsou to takové kostelní zvony. Když pak přijdete do podbazénové haly na výstavu obrazů Ivany Lomové, tak máte pocit, že z dálky zvon doznívá,“ přibližuje své pocity Jana Farská Hájková, která je kurátorkou výstavy malířky Ivany Lomové.

„V jejích obrazech cítím zvláštní ztišení, a proto jsme výstavu pojmenovali Ticho,“ vysvětluje název kurátorka.

Její slova potvrzuje i sama autorka. „Moje obrazy jsou klidné, soustředěné, tak nejspíš proto to Janu napadlo. Určité zastavení a klid tam je.“

Monografická retrospektivní výstava Ivany Lomové zahrnuje malby z cyklu Pod dekou, Samota, Kavárny, Cestující nebo Praha.

„Její obrazy jsou malbami, které svět nesoudí ani s ním nebojují. Obrazy Ivany Lomové odrážejí realitu pozorovatele, často s mírně ironickým podtextem, někdy zase s lehce chladným odstupem a nezřídka s pocitem vděku,“ dodává Jana Farská Hájková.

Hluk v hlavním sále

To v hlavním sále, který se nachází hned za vstupem do galerie, o hluk není nouze. V místě, kde za dob lázní stával plavecký bazén, nyní trůní kineticko-zvuková instalace Křivky sluchu. Ta je součástí výstavy Sound Shapes rakouského umělce Josefa Baiera.

„Vývoj jeho tvorby probíhal tak, že příliš nesledoval trendy současného světového umění, ale sledoval vlastní zájmy, vlastní umělecký výzkum. V něm se soustředil na základní struktury a formy, které se objevují nejenom v umělecké tvorbě, ale celém vesmíru,“ míní kurátorka Daniela Kramerová.

Výstava Sound Shapes nepředstavuje chronologický průřez celým dílem Josefa Baiera. Několik instalací ale ve své různorodosti postihuje většinu témat a úseků sochařovy tvorby.

„Pracuje v ní s reálnými zvuky i jejich představami a propojuje působení na několik smyslů. Minimalistickými geometrickými tvary se symbolicky vztahuje k nejuniverzálnějším principům, které studuje a rozehrává. A zároveň probouzí kreativitu a hravost diváků,“ upřesňuje kurátorka.

Křivky sluchu se v galerii rozezní dvakrát denně, a to vždy v půl jedenácté a půl čtvrté.

Stálé expozice jsou nově zdarma

Na návštěvníky čeká kromě nových výstav i pozměněný ceník. Vstupy do stálých expozic galerie jsou od 8. března pro návštěvníky zdarma. Každý ale může zaplatit dobrovolné vstupné, jehož výši si určí sám.

Naproti tomu aktuální výstavy a edukační programy jsou nově zpoplatněny. Ceník zohledňuje program galerie a rozlišuje velké a mezisezonní či krátkodobé výstavy. Dosud bylo možné galerii navštívit každý čtvrtek zdarma, nově budou dny volného vstupu spojeny se dny vybraných státních svátků, výročí či mimořádných akcí.

„Oblastní galerie je po Severočeském muzeu další významnou institucí našeho kraje, která zavedla dobrovolné vstupné, a učinila tak své nádherné stálé sbírky přístupnější široké veřejnosti. Jsem ráda, že se to řediteli Filipu Suchomelovi a jeho týmu podařilo již rok od jeho nástupu do vedení galerie,“ libuje si Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.