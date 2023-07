TEST KEMPŮ: Máchův kraj zve na toulky ve skalách, vodní sporty i cyklostezky

1 Autokemp Klůček

Do Autokempu Klůček mohou i domácí zvířata.

Rozlehlý autokemp Klůček už roky láká dovolenkáře na své výhodné umístění. Mají to jen pár set metrů do Doks - na zámek či do muzea Čtyřlístku. Půl kilometru pak na nejbližší pláž, kde mohou využít jak nafukovací atrakce, tak vyzkoušet různé vodní sporty. Z přístaviště navíc pravidelně vyplouvá vyhlídková loď a na Bezděz je to z Klůčku autem pouhou čtvrthodinu.

Ceny občerstvení v restauraci párky s pečivem 65 Kč

burger s hranolkami 185 Kč

pivo Plzeň 50 Kč/0,5 l

Autokemp nabízí rozličné typy ubytování, od stanu přes karavan až po chatky. Ty jsou dvoulůžkové, třílůžkové a čtyřlůžkové. Za jednu noc ve stanu zaplatí dva dospělí s dítětem a autem od 520 korun. Ceny za chatky se pohybují od 880 korun. O jídlo tu nemají hosté nouzi, na výběr je hned z několika stravovacích zařízení.

Do stánku lze zajít na chuťovku. Že jste zapomněli nakoupit v Doksech některé základní potraviny? Od toho je v kempu minimarket. V areálu je i několik restaurací s celodenní nabídkou, připraví tu snídani, oběd i večeři. Ceny jídel odpovídají nabídce. Za míchaná vejce k snídani chtějí 65 korun, kdežto za hlavní jídlo v podobě kachny s knedlíkem a se zelím 199 korun. Velké pivo Kozel vychází na 35 korun, stejně tak malinovka.

V areálu je volejbalové hřiště i hřiště pro děti. V půjčovně si lze za 150 korun na den zapůjčit kolo. Při nepříznivém počasí se dá hrát v kryté klubovně ping-pong nebo stolní hokej. Co se týče vybavení, k dispozici jsou dvě kuchyňky s vařičem, lednice i rychlovarná konvice. Ti, kdo zůstávají déle, ocení prádelnu s pračkou nebo televizi v klubovně.

V kempu ubytovaní najdou i úschovnu kol a zavazadel za 20 korun na den. Sprchy fungují na peníze, podle délky programu si je třeba připravit 10 či 20 korun za cyklus. Čistota je dostačující. Domácí mazlíčci jsou na Klůčku vítáni.

2 Autokemp Hamr na Jezeře

V Hamru stojí pětiminutová sprcha 20 korun.

Menší kemp v obci Hamr na Jezeře se nachází asi sto metrů od Hamerského jezera. Zdejší ceny jsou nepřemrštěné, služby příjemně překvapí. Udržovaný areál se rozprostírá ve stínu borovic. Ve volném čase lze objevovat okolní skály, geopark Ralsko i zaniklé obce v bývalém vojenském prostoru. Nebo vyrazit na kola či inline brusle na oblíbenou cyklostezku.

Zájemci o ubytování si vybírají z možností stan, chatka či karavan. Ceny za dva dospělé s dítětem, kteří přijedou autem, se pohybují od 460 korun za stan a od 770 korun za malou chatku. V areálu je kiosek, kde připravují studené i teplé pokrmy. Zároveň zde funguje pekařství, které nabízí čerstvé pečivo.

V rodinném kiosku U Pupana servírují strávníkům halušky se zelím a slaninou za 128 korun, párek v rohlíku za 35 korun i mnoho dalších jídel. Malinovka tu stojí 30 korun do půllitru a velké pivo Kozel vyjde na 37 korun.

Ceny občerstvení polévka 55 Kč

borůvkové knedlíky 118 Kč

pivo Plzeň 57 Kč/0,5 l

O zábavu v kempu je postaráno díky volejbalovému, tenisovému a fotbalovému hřišti. Navíc jsou zde dva venkovní pingpongové stoly a pro děti hřiště s houpačkami.

Udržované sprchy a toalety jsou na jednom místě, volně přístupné. Pětiminutová sprcha stojí 20 korun.

V areálu je ohniště, altánek, za poplatek mohou ubytovaní využívat pračku, v kuchyňce dvouvařič, rychlovarnou konvici nebo mikrovlnku. Na recepci si navíc mohou uschovat vlastní potraviny v lednici či mrazáku zdarma. I sem mohou zvířata, za jejich pobyt se neplatí nic.

3 Camp Borný

Camp Borný je jediný z navštívených kempů, který je hned u vody.

Další kemp, který u Doks MF DNES navštívila, se rozkládá přímo na březích Máchova jezera. K vodě to mají ubytovaní sotva pár kroků. Velký areál je rájem sportovců, kromě vodních radovánek a cyklovýletů mohou vyrazit na nedaleké památky, například na hrady Bezděz či Houska. Služby kempu jsou nadstandardní, zájemci si za ně ale musí připlatit. Zdejší ceny se nevymykají průměru.

Kromě ubytování ve vlastních stanech a karavanech si mohou lidé pronajmout apartmány nebo zdejší karavany. Za ubytovaní tu nechají dva dospělí s dítětem a autem minimálně 430 korun za stan a od 1 310 korun za apartmán.

Své chuťové buňky mohou uspokojit v pizzerii, restauraci nebo ve stáncích s občerstvením. V restauraci vychází segedínský guláš na 175 korun, Coca-Cola na 45 korun/0,5 l a pivo Gambrinus na 40 korun/0,5 l.

Ceny občerstvení v restauraci polévka 40 Kč

bramborové knedlíky plněné uzeným 150 Kč

pivo Plzeň 60 Kč/0,5 l

Sportovních možností nabízí kemp nepřeberně. Za poplatek si lze zahrát plážový volejbal, děti si mohou vyzkoušet skákací hrad a trampolínu. K dispozici je půjčovna loděk, šlapadel i paddleboardů. Pro nebojácné je otevřené lanové centrum, nebo se mohou pustit do vodních aktivit přímo na pláži v areálu.

Čistota kempu je bez větších problémů. Sprchování stojí 10 Kč/až 5 minut teplé vody a 20 Kč/až 8 minut. Ubytovaní mohou využít pračku, dvě úschovny kol zdarma, půjčovnu na powerbanky nebo ohniště s posezením. Domácí zvířata do Campu Borný nesmí.