Kraj patří do sítě inovačních center, zpřístupní se mu vynálezy z Evropy

10:18

Umělá inteligence, robotika nebo 3D tisk. Mozky z Libereckého kraje budou sdílet know-how s celou Evropou a naopak. Dostat k podnikatelům a do veřejné správy jedinečné technologie, které vznikají ve výzkumných centrech a začlenit je do běžné praxe. To je cíl Libereckého a Královéhradeckého kraje, které se staly součástí sítě Evropských digitálních inovačních hubů (EDIH).