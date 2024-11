Vědci z Liberce získali unikátní mikroskop, zobrazuje v ultravysokém rozlišení

Nový elektronový mikroskop Helios zobrazuje detaily v ultravysokém rozlišení. Výzkumníci z Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci (CXI) se s jeho pomocí mohou podívat dovnitř zkoumaného materiálu. Precizní řez provedený přímo v mikroskopu jim zabere jen několik málo minut. Za zlomek času tak dosáhnou velmi kvalitního 3D zobrazení.

Náklady na pořízení mikroskopu dosáhly 45 milionů korun. Je dvakrát dražší než všechny ostatní přístroje, které ústav využívá. Má sloužit hlavně k podpoře průmyslového sektoru a malých a středních podniků, kterým materiálové analýzy pomohou s řešením výrobních nedostatků nebo s inovací produktů.

„CXI vznikl před dvanácti lety jako centrum pomoci místnímu průmyslu. My to bereme trochu šířeji, snažíme se zapojovat do evropských projektů, zakázek a výzkumných cílů. A k tomu potřebujeme vybavení. Když ústav vnikl, tak jsme dostali asi 150 různých přístrojů, bohužel ani jedna z vlád, které poté následovaly, nepřišla s programem, jak centru pomoci s přístrojovým vybavením, a jak naše přístroje obnovit,“ posteskl si ředitel CXI TUL Miroslav Černík.

Potenciál nového přístroje vytěží podle něj zejména výzkumný směr Nanomateriály v přírodních vědách. „Týká se nejmenších struktur, které si dokážeme představit,“ nadnesl.

Ultravysoké rozlišení

Hlavní část mikroskopu – elektronový tubus – zajišťuje zobrazování v ultravysokém rozlišení, zatímco v druhém, plazmovém tubusu mohou výzkumníci provádět přesné lokalizované řezy. Ty lze provést i jinak, ale takový proces zabere i několik hodin.

„A je potřeba do něj zapojit dalších asi pět technologií a zařízení. Výsledné zobrazení navíc nemuselo být vždy tak kvalitní,“ poznamenal výzkumník Pavel Kejzlar z Laboratoře mikroskopie Oddělení pokročilých materiálů CXI. Helios, nadto vybavený celou škálou detektorů, tak posouvá práci vědců hned o několik úrovní výš.

Rozměrný přístroj dokáže analyzovat kvalitu či chyby materiálu i povrchových úprav. To může firmy nasměrovat při přípravě různých materiálů a při vylepšování technologických postupů. Ředitel CXI očekává, že mezi průmyslovými partnery a firmami, s nimiž Ústav spolupracuje, bude o analýzy a služby spojené s mikroskopem, obrovský zájem.

„Ze zakázek pro firmy a instituce získává CXI okolo 50 milionů korun ročně. Pro udržení takto vysokého objemu zakázek musíme průběžně inovovat vybavení našich laboratoří,“ konstatoval Černík.

Ústav získal jedinečný mikroskop díky dotaci z přeshraničního programu Interreg Česko-Sasko, ze svých zdrojů pokryl dvacet procent nákladů. „Projekt máme s Technickou univerzitou Chemnitz, chceme propojit naše společné výzkumné kapacity hlavně v oblasti služeb a analýz malých a středních podniků v regionech Česka a Saska,“ doplnil Adam Blažek z Oddělení pro průmysl CXI.