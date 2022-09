Liberecká univerzita chce ušetřit na energiích, chystá kratší semestr

Ve hře jsou ale podle mluvčího univerzity Radka Pirkla i další možná opatření. O nejkrajnějším, tedy distanční výuce, ale univerzita zatím neuvažuje.

„Semestr skončíme až těsně před Vánocemi. Studentům pak zkrátíme o jeden týden zimní prázdniny. Letní semestr zase začneme o týden později a posuneme ho více do letních měsíců. Tím bychom měli ušetřit především za vytápění v nejchladnějších měsících,“ potvrdil Pirkl s tím, že aktualizovaný harmonogram akademického roku už je platný.

Vedení univerzity ale momentálně zvažuje i další možná opatření. „Je to například snížení teplot v budovách na minimum stanovené hygienickými předpisy. Zároveň v lednu 2023 bychom během zkouškového období většinu budov pouze temperovali a písemné i ústní zkoušky v tom období zorganizovali do jedné, na hygienické minimum vytápěné budovy,“ přiblížil Pirkl.

To by mělo být podle mluvčí krajské hygieny Zuzany Balášové dvacet stupňů. „Zatím to platí, ale je možné, že se ještě limity změní,“ dodala Balášová.

Ušetřit by univerzita mohla podle Pirkla také jiným rozložením studijních bloků během dne. To znamená, že by výuka začala později či skončila dříve.

„Cíl je opět ušetřit ráno a večer za energie především při vytápění budov,“ doplnil mluvčí. Další z možností, jak by mohla univerzita ušetřit za energie, je celozávodní dovolená pro všechny zaměstnance.

„Ta by nastala někdy během února, zatím ani o tomto není ještě rozhodnuto,“ naznačil Pirkl. O tom, že by zavedli home office pro zaměstnance a tudíž distanční výuku pro studenty, zatím podle mluvčího neuvažují. „Hledat úsporná opatření v provozu je ale samozřejmou nutností,“ podotkl.

Online výuka snížila morálku

Pro studentku druhého ročníku Pavlínu je největším strašákem právě online výuka. „Další zavedení distanční výuky by mi rozhodně nevyhovovalo. Během covidu jsme to zažili více než rok v kuse a doteď jsou ve výuce vidět nedostatky a mezery, které to způsobilo. Obecně mi přijde, že kvůli tomu mezi námi klesla morálka i studijní nasazení,“ vysvětlila studentka.

Bojí se i toho, že by se vyučovalo v létě během prázdnin. „Jsem si jistá, že s posunutím semestru by studenti nesouhlasili. Většina z nás si zkouškové odbyde co nejdříve a během léta máme pracovní nebo jiné plány,“ poznamenala.

Toho se ale podle Pirkla obávat nemusí. „Do prázdnin přesáhneme pouze termínem zkouškového období. Bude končit 7. července,“ ujistil.

Technická univerzita v Liberci (TUL) bude mít letos náklady za spotřebovanou elektřinu a plyn přibližně o 21 až 26 milionů korun vyšší než v předchozích letech. V roce 2019 to bylo přes 39 milionů, další dva roky byly kvůli covidu výdaje o něco nižší, 37,2 milionu v roce 2020 a 33,7 milionu o rok později. Letos zaplatí univerzita za energie kolem šedesáti milionů.

„Tyto změny a méně komfortu s námi bude sdílet i více než 40 ukrajinských studentů, kteří prchli před ruskou agresí a nyní absolvují na TUL kurzy češtiny pro cizince tak, aby mohli na naší univerzitě od září začít svobodně studovat. Naštěstí jejich energii, s jakou se už teď připravují na budoucí studium, žádné zdražování neohrozí,“ dodal na závěr Pirkl. Akademický rok začne na TUL podle původního plánu v pondělí 26. září 2022.