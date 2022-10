Jablonec bude tančit, festival oslaví v divadle dvacet let

Nejznámějším přízviskem Jablonce nad Nisou je město skla a bižuterie. Už dvacet let by ovšem druhé největší sídlo Libereckého kraje mohlo nést též přídomek město tance. Letos to je právě dvě desetiletí, co se zde koná celostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých s titulem Tanec, tanec.