Je to hnusné, vůbec se to sem nehodí, kritizují lidé stavbu knihovny v Turnově

Tančící knihovna. Tak někteří lidé přezdívají nové budově, která vyrůstá v Turnově. Knihovna totiž vzhledem některým připomíná Tančící dům v Praze. Hrubou stavbu nové budovy knihovny Antonína Marka dokončili stavbaři v dubnu. „Momentálně probíhá hydroizolace střechy, do obvodových stěn jsou zabudovávána okna,“ popsal radní Turnova Zdeněk Bičík.

Ne všichni jsou ale z její podoby nadšení. „Je to přímo hnusné vedle té krásné školky, co jiného k tomu říct. Ale to bylo jasné hned z papíru,“ stěžuje si Jana H. v konverzaci na Facebooku. „Vůbec se to do toho místa nehodí! Nechápu, že to architekti a ti, kdo o tom rozhodli, nevidí,“ píše pak Hana N. Podobu knihovny kritizuje pod příspěvkem na sociální síti více než polovina komentujících.

Na novou knihovnu se naopak těší třeba Radek L. nebo Eliška P., která píše, že knihovna bude zajímavým architektonickým kouskem pro Turnov.

„Některé komentáře nejsou lichotivé, ale obecně platí, že se v komentářích rozepisují ti, kterým se to nelíbí. Ostatní prostě kliknou na srdíčko nebo palec nahoru a těch je víc. Novostavby, které jsou svým způsobem originální ale vždy vzbudí nějaké kontroverze u části obyvatel. Aktuální podoba může budit špatný dojem, ale jde zatím o hrubou stavbu s okny. Až splynou s fasádou, tak se možná budou reakce odvíjet jinak,“ reagovala mluvčí města Marcela Jandová.

Stěna knihovny poslouží jako kino

Kvůli stavbě se obyvatelé a návštěvníci města budou muset ještě letos v létě obejít bez letního kina, které patřilo k nejnavštěvovanějším v zemi. Letní kino totiž stálo právě na místě, kde roste nová turnovská knihovna. V budoucnu se ale kino na místo vrátí a promítat se pak bude přímo na jednu ze stěn nové knihovny.

O promítání diváci v Turnově úplně nepřijdou. I letos v létě, stejně jako loni, bude v plném provozu kino Sféra a s venkovním promítáním počítá taky provozovatel Maškovy zahrady, kde je venkovní městské koupaliště.

Projekt za více než 111 milionů korun patří k největším akcím v novodobé historii města. „Stavebně by měla být knihovna hotová v prosinci, pak by tam měl být zhruba půlrok na zařizování a vybavení interiérů, protože to je taková náročnější záležitost. Předpokládáme, že někde okolo prázdnin nebo po prázdninách 2026 by snad knihovna mohla být otevřená,“ řekl turnovský starosta Tomáš Hocke.

Městská knihovna Antonína Marka v Turnově patří k nejstarším v zemi, před pěti lety oslavila 200 let od svého vzniku. O jejím stěhování z Jeronýmovy ulice se v Turnově diskutovalo léta. Současná budova totiž potřebám kapacitně nestačí, chybí v ní lepší hygienické i návštěvnické zázemí, společenský sál, objekt stávající knihovny navíc není bezbariérový. Novou budovu pro knihovnu teď město staví o několik set metrů blíž k centru, ve Skálově ulici. Na nákladný projekt získala radnice města 68 milionů korun z evropských fondů.