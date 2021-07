Zchátralá sýpka v Lemberku znovu ožije. Ujali se jí manželé z Prahy

Galeristé Lucie Havlová a Tomáš Hendrych mimo jiné provozují v Praze na Břevnově galerii Kuzebauch zaměřenou převážně na české sklo a ve výstavní prostor chtějí proměnit i část lemberské sýpky.

Ta je na seznamu památek ČR, ovšem poslední roky jí hrozil zánik. „Když jsme sem přišli, tak sýpka přes náletové dřeviny nebyla pořádně vidět. Střecha děravá, takže do těch nádherných, mohutných barokních krovů teklo. Naším cílem je teď z místa, které sloužilo jako zásobárna obilí, udělat něco jako zásobárnu umění pro celé okolí,“ nastiňuje Tomáš Hendrych.

Kdysi spolupracoval na projektu oblíbené televizní řady Šumná města a s různými architekty vytipovával staré objekty, které by si zasloužily opravu. Teď je sám v roli toho, kdo přímo zajišťuje rekonstrukci historické budovy. Jako první přijde na řadu právě děravá střecha, na jejíž obnovu přispělo i Ministerstvo kultury ČR.

„Nacházet nové využití pro staré budovy a objekty nás vždycky bavilo. Jako děti jsme na Lemberk jezdili. Pamatuji si, že do budov kolem zámku jezdili za tuhého socialismu v 70. letech umělci. Byl tu takový ostrůvek svobody a tvůrčího ducha. A právě toho tvůrčího ducha sem chceme vrátit,“ přidává se Lucie Havlová.

Rozlehlá sýpka by se tak měla proměnit v místo setkávání, vzdělávání, pořádání kulturních či jiných společenských akcí, workshopů či letní školy pro architekty.

„Sýpka by měla žít. Budeme se snažit přizvat přátele výtvarníky, architekty, sousedy, řemeslníky, aby nám pomáhali naši vizi naplňovat. Představujeme si například, že každý rok by byl věnovaný jednomu tématu. K němu bychom uspořádali výstavu a přednáškový cyklus, který by mohl vyústit v malé sympozium. I proto jsme se rozhodli založit spolek Sýpka Lemberk, který už začal fungovat,“ přibližuje plány spolku Havlová.

A první počin už mohou návštěvníci lemberského zámku vidět. Přerostlé křoví kolem sýpky zmizelo a prostor před špýcharem obsadily obří ocelové objekty sochaře Čestmíra Sušky nazvané Světlo v soše. „Jsem potěšen, že jsem mohl být první, kdo tady může vystavovat a budu rád, když mé sochy upozorní kolemjdoucí na to, že se tu začíná něco dít,“ řekl Suška při vernisáži.

Oživení sýpky vítá i město Jablonné v Podještědí. „Určitě je to pro zámek i Jablonné jednak další zviditelnění, ale hlavně možnost, jak tu dál něco rozvíjet,“ zmínil starosta Jiří Rýdl.