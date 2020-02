Stáří v luxusu. Z bývalého hotelu u zámku je domov pro seniory

V roce 2007 ho za pomoci evropských dotací postavila firma Regal estate ze skupiny S Group (dříve Syner). Jenže movití hosté se do hotelu příliš nehrnuli a doba udržitelnosti projektu vypršela už před sedmi lety. Firma se tak nevýnosného hotelu zbavila. Po několika neúspěšných dražbách ho získala společnost DS Sychrov, která spadá do sítě Anavita. Ta po republice provozuje několik soukromých domovů důchodců.

„Protože šlo o hotel, museli jsme tu udělat určité stavební úpravy, aby to odpovídalo našim potřebám. Jsou tu větší výtahy, aby se do nich vešla pojízdná lůžka, předělávaly se pokoje, instalovala bezpečnostní čidla, měnily podlahy. Nejvíc mě mrzí, že jsme museli dát pryč krásné koberce, které tu byly, ale bude tu plno lidí na vozíčku či s chodítkem, a to nejde,“ řekl ředitel domova Jiří Dušek.

I když je domov BeneVita soukromý, jeho služby vítá i Liberecký kraj. Ten se dlouhodobě potýká s nedostatkem lůžek v domovech důchodců. Momentálně jich je v provozu zhruba 1 700, potřeba by byla ale ještě o 500 víc.

„Za jakoukoliv aktivitu, která povede ke zvýšení počtu lůžek, jsme vděční. Bohužel, vyhlídky nejsou dobré, populace stárne a v roce 2030 bude na jednoho seniora v kraji připadat jen 1,7 pracujícího. Přitom počátkem devadesátých let to bylo 4,5. Tlak na to, aby se stát, kraje a obce postaraly o své občany, tak bude neustále sílit,“ upozorňuje krajský radní pro zdravotnictví Přemysl Sobotka.

Domov ovšem není ale zařazen do krajské sítě a nemůže tak čerpat dotace, které pobyt zlevňují. „Žádost o zapsání do registru chceme předložit v únoru,“ dodal Dušek.