Když sněží, aréna je zavřená. Hokejisté musejí hledat záchranu až v Německu

Zchátralá Svijanská aréna vedle moderní hokejové haly v Liberci je obehnaná kovovými zábranami, dovnitř nesmí nikdo vstoupit. Oblíbené zimní sportoviště je kvůli počasí od pondělka uzavřené, v poslední době už podruhé.
Podle odborného posudku, který si letos nechalo vypracovat město Liberec, nelze stadion bezpečně provozovat, pokud na jeho střeše leží přes dva centimetry sněhu. „A halu může znovu otevřít jen statik,“ vysvětluje Lukáš Přinda, ředitel společnosti SFM Liberec, která Svijanskou arénu provozuje. „Utlumili jsme chlazení v hale a jsme schopni ji opět zprovoznit během 24 hodin. Kdy ji ale budeme moci znovu otevřít, to nejsem schopen předpovědět.“
Zchátralá sportovní aréna v Liberci potřebuje opravit, na led kape voda
Svijanská aréna je nejvyužívanějším ze 35 sportovišť v libereckém Sport Parku. Vyrostla už v polovině padesátých let minulého století a o deset let později se dočkala zastřešení. Během doby prošla jen několika opravami, Bílí Tygři v ní v roce 2002 oslavili postup do extraligy, a po postavení moderní multifunkční Home Credit Areny se rozšířila z jedné na dvě ledové plochy.
Starý liberecký stadion ročně využije přes 100 000 sportovců. Slouží pro tréninky i zápasy hokejové mládeže a amatérských hokejových týmů, využívají ho i krasobruslaři, školy a je tam veřejné bruslení.
Jeho uzavření je zejména pro mladé hokejisty velký problém. „Maximum sportovních aktivit jsme museli přesunout do Home Credit Areny, i tak je ale padesát procent programu hokejistů, krasobruslařů i pro veřejnost zrušeno,“ vysvětlil Přinda, který je současně viceprezidentem libereckého hokejového klubu.
Rodiče musí děti uvolňovat ze školy
V multifunkční aréně, kde hrají extraligu Bílí Tygři, však lze trénovat jen v době, kdy tam nejsou nasmlouvané externí akce. „Nastane i moment, kdy bude kompletní program v Liberci přerušen, a proto hledáme náhradní ledy v Turnově, v Jablonci, ale i v německém Jonsdorfu. Tam už máme zamluvené časy na začátku prosince,“ upřesnil Lukáš Přinda.
Velké komplikace způsobuje aktuální uzavření staré haly i krasobruslařům. „Bez ledu nemůžeme trénovat ani závodit. Řešíme to s okolními městy, které mají ledové plochy, ale ty pro nás nebývají volné v ideálních časech, takže musíme žádat rodiče, aby uvolnili děti ze školy,“ uvedl šéftrenér BK Variace Liberec Juraj Sviatko.
„Teď trénujeme v Turnově, ale také v Home Credit Areně, tam většinou pozdě večer. Problém je, že jsme v podzemí Svijanské arény měli šatnu, kterou jsme museli vyklidit, bylo tam veškeré zázemí i tělocvična. Teď jsme v unimo buňce na parkovišti, jsou to bojové podmínky,“ dodal Sviatko.
Naděje? Mobilní kryté kluziště
Provizorním řešením krizové situace je mobilní kryté kluziště, které by mělo vyrůst v prostoru tenisových kurtů vedle arény. Město aktuálně vybírá dodavatele. Nafukovací hala, která by měla splňovat parametry Českého hokeje pro mládežnické zápasy, však zřejmě nevyroste dřív než po Novém roce.
Vedení města do budoucna zvažuje tři varianty obnovy arény. Nejlevnější základní oprava střechy si vyžádá zhruba 50 milionů korun, komplexní přestavba přes tři čtvrtě miliardy. „Buď půjdeme opravou střešního pláště, nebo nějakou větší, rozsáhlou,“ řekl už dříve náměstek libereckého primátora Adam Lenert.
„Očekávám, že jako páté největší město v republice budeme mít co nejdřív podmínky k tomu, aby se tu mohl hrát hokej. Z dlouhodobého hlediska je situace v této podobě neudržitelná,“ dodal viceprezident Bílých Tygrů.