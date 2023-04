Studenti v Liberci opět nemohou do sprch, na koleje se vrátila legionella

„Během velikonočního volna se na blocích A a D objevily papíry se zákazem používání teplé vody, respektive s úplným zákazem sprchování. Spousta z nás se ale po Velikonocích vrátila, papíry přehlédla, a nevědomě tak zákaz porušila,“ přibližuje nejasnou situaci na libereckých kolejích student Lukáš N.

„Zákaz i informaci o náhradním přístupu k teplé vodě jsme vyvěsili na všechny vstupy a chodby, zároveň vedení kolejí odpovídalo na maily a telefonáty jak ubytovaných studentů, tak třeba i jejich rodičů. Informace pro ubytované měla k dispozici i ubytovací služba včetně kolegů a kolegyň na vrátnicích kolejních bloků,“ říká tiskový mluvčí TUL Radek Pirkl.

Podle studenta Lukáše N. byla ale realita jiná, protože od nikoho bližší informace nedostal. Prostřednictvím e-mailu ani webových stránek koleje ubytované neinformovaly, žádné podrobnosti prý nevěděl ani personál na recepcích.

Legionella se na kolejích v Harcově přitom neobjevila poprvé a na její možný výskyt upozorňovali krajští hygienici již před časem v souvislosti se zvýšenými cenami energií. Šíření této bakterie totiž nahrává především nadměrné snižování teplot teplé vody nebo špatně konstruované rozvody.

Ohroženou skupinou jsou lidé s oslabenou imunitou nebo chronicky nemocní. Bakterie může způsobit například těžký zápal plic.

„K odstranění bakterie je možné použít termickou či chemickou dezinfekci. Následně musí TUL odebrat kontrolní vzorky, jejichž laboratorní rozbor prokáže účinnost či neúčinnost nápravných opatření,“ vysvětluje Zuzana Balašová, tisková mluvčí KHS LK.

Výsledek vyšetření k prokázání přítomnosti, či nepřítomnosti této bakterie zabere deset dní. „Zákaz bude trvat do odstranění závady a prokázání legislativního limitu,“ dodává Balašová.

Několik set ubytovaných tak musí na neurčitou dobu využívat sprchy ve vyhrazených buňkách na bloku F. „Na blocích A a D jsme začali pracovat na nápravě jakosti teplé vody, konkrétně jsme doplnili již používanou chemickou látku a prověřili čerpadla. Kontrola stavu probíhá průběžně,“ popisuje postup univerzity Radek Pirkl.

„Dočasné omezení komfortu ubytování nás mrzí, děláme vše pro to, aby bylo co nejkratší. Studentům děkujeme za vstřícnost a pochopení,“ dodává.

V minulosti dostávali ubytovaní jako kompenzaci za způsobené komplikace slevu na kolejném, nyní by prý byli raději řádně informováni a věděli, na čem jsou.

„Není to samozřejmě nic hrozného, ale příjemné to také není. Trvá to už více než týden, nikdo nic nevěděl a každý vás odkazoval na někoho jiného a tak dále,“ vypráví další z ubytovaných studentů s tím, že to není poprvé, kdy komunikace ze strany univerzity a kolejí nebyla dostatečná.