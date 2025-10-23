Při střelbě ve Smržovce přišly o rodiče. Nezletilým dětem pomůže finanční sbírka

Po tragické střelbě, při níž před týdnem ve Smržovce zemřeli dva lidé, zůstali Josef (14) a Karolína (17) bez rodičů. Aby mohli dokončit školu a postupně se postavit na vlastní nohy, založilo město Velké Hamry transparentní účet, kam mohou lidé posílat finanční pomoc. Za dva dny se sešlo ve sbírce přes 308 tisíc korun.
Po střelbě nedaleko základní školy ve Smržovce na Jablonecku zemřeli dva lidé,...
Po střelbě nedaleko základní školy ve Smržovce na Jablonecku zemřeli dva lidé, jeden další je těžce zraněný. (16. října 2025) | foto: Ota Bartovský, MAFRA

„Vybrané prostředky budou vedeny na tomto účtu a použity výhradně na podporu Josefa a Karolíny - na jejich studium, životní potřeby a cestu k samostatnosti,“ informuje město coby zřizovatel transparentního účtu.

Podle starosty Jaroslava Najmana vzešel nápad na založení sbírky nejen ze strany Velkých Hamrů, kde dotčenou rodinu znají, ale i z místního domova důchodců, kde zemřelá žena pracovala. „A od fotbalistů, ti byli velmi aktivní,“ dodává Najman. Čtrnáctiletý Josef podle něj fotbalem žije. K finanční spoluúčasti ostatně vyzývá i místní fotbalový klub.

Každému ze dvou dětí poslalo město na účet 10 tisíc korun, po menších částkách se v průběhu prvních dvou dnů podařilo dárcům překonat částku tři sta tisíc korun.

„Děkujeme za každý, i drobný příspěvek,“ uzavírá město ve výzvě veřejnosti.

16. října 2025

Policie obdržela oznámení o střelbě na pozemku u jednoho z domů ve Vrchlického ulici ve Smržovce minulý čtvrtek krátce před 14. hodinou. Okamžitě byly na místo vyslané všechny dostupné policejní hlídky a posádky ostatních složek integrovaného záchranného systému.

„Dva pacienti utrpěli zranění neslučitelná se životem, kdy náš lékař konstatoval smrt. Jeden pacient utrpěl těžké poranění a letecky jsme ho transportovali do liberecké nemocnice,“ popsal dříve mluvčí krajských záchranářů Michael Georgiev.

Těžce zraněný senior podezřelý ze střelby ve středu 22. října zemřel.

