Střelba poblíž školy ve Smržovce. Dva mrtví a jeden těžce zraněný

  14:48,  aktualizováno  15:43
Po střelbě nedaleko základní školy ve Smržovce na Jablonecku zemřeli dva lidé, jeden další je těžce zraněný. Policie zadržela podezřelého. Na místě zasahují všechny složky Integrovaného záchranného systému.

Střílelo se poblíž školního areálu, se školou ale událost nesouvisí, řekla ČTK policejní mluvčí Klára Jeníčková.

Po střelbě nedaleko základní školy ve Smržovce na Jablonecku zemřeli dva lidé, jeden další je těžce zraněný. (16. října 2025)

„Krátce před 14. hodinou jsme přijali oznámení o několika výstřelech. Na místo vyrazily všechny dostupné složky a hlídky,“ uvedla Jeníčková s tím, že dva lidé podlehli zraněním a jeden další je těžce zraněný.

„Podezřelý je zadržený a prostor momentálně bezpečný,“ dodala.

Šlo podle ní o volný prostor, nikoliv o budovu.

„Vzhledem k probíhajícím úkonům poskytneme bližší informace později,“ uzavřela mluvčí.

Policie na místě odklání dopravu a hlídkuje u školy, kde si rodiče vyzvedávají své děti.

Podle obyvatel Smržovky, kteří žijí v okolí, tu bývá běžně velmi bezpečno. „Necítí se tu úplně dobře a jsou rádi, že je podezřelý zneškodněn,“ líčí z místa fotograf iDNES.cz.

Incident se stal u rodinného domu zhruba dvě stě metrů od školy. Jeden ze sousedů popisuje střelce jako tichého samotáře, který žil s nemocnou paní, o kterou se částečně staral. Po střelbě se podle souseda pokusil o sebevraždu.

