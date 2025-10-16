Střelba poblíž školy ve Smržovce. Dva mrtví a jeden těžce zraněný

Střílelo se poblíž školního areálu, se školou ale událost nesouvisí, řekla ČTK policejní mluvčí Klára Jeníčková.
„Krátce před 14. hodinou jsme přijali oznámení o několika výstřelech. Na místo vyrazily všechny dostupné složky a hlídky,“ uvedla Jeníčková s tím, že dva lidé podlehli zraněním a jeden další je těžce zraněný.
„Podezřelý je zadržený a prostor momentálně bezpečný,“ dodala.
Šlo podle ní o volný prostor, nikoliv o budovu.
„Vzhledem k probíhajícím úkonům poskytneme bližší informace později,“ uzavřela mluvčí.
Policie na místě odklání dopravu a hlídkuje u školy, kde si rodiče vyzvedávají své děti.
Podle obyvatel Smržovky, kteří žijí v okolí, tu bývá běžně velmi bezpečno. „Necítí se tu úplně dobře a jsou rádi, že je podezřelý zneškodněn,“ líčí z místa fotograf iDNES.cz.
Incident se stal u rodinného domu zhruba dvě stě metrů od školy. Jeden ze sousedů popisuje střelce jako tichého samotáře, který žil s nemocnou paní, o kterou se částečně staral. Po střelbě se podle souseda pokusil o sebevraždu.