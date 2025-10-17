Po příjezdu k domu v ulici Vrchlického ve Smržovce, u něhož se podle oznámení střílelo, nalezli ve čtvrtek odpoledne policisté na přilehlém pozemku mrtvého muže a mrtvou ženu. Těžce zraněného muže policie zadržela jako podezřelého. Jak ke zranění přišel, policisté dosud nesdělili.
„K určení příčiny smrti zemřelých osob ve středním věku jsou nařízeny soudní pitvy,“ říká policejní mluvčí Dagmar Sochorová. Střelnou zbraň podle ní držel senior nelegálně.
„Útočník se s oběťmi znal a jeho čin nebyl tedy mířený směrem k veřejnosti,“ konstatuje Sochorová s tím, že veškeré okolnosti nyní šetří krajští kriminalisté, kteří ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze zvlášť závažného zločinu vražda.
Podezřelý senior incident přežil
Na lince 158 obdržela policie oznámení o střelbě na pozemku u jednoho z domů ve Vrchlického ulici ve Smržovce ve čtvrtek krátce před 14. hodinou. Okamžitě byly na místo vyslané všechny dostupné policejní hlídky a posádky ostatních složek integrovaného záchranného systému.
Muže podezřelého ze střelby z místa činu záchranáři letecky transportovali do Krajské nemocnice v Liberci (KNL). Zdravotní stav pacienta odmítl v pátek ráno mluvčí KNL okomentovat.
Podle zdroje blízkého nemocnici, s nímž je redakce iDNES.cz v kontaktu, muž přežil a leží na oddělení ARO.
Po zadržení podezřelého policie ujistila veřejnost, že žádné další nebezpečí nehrozí. Policisté hlídkovali i u nedaleké školy. V okolí domu, kde se tragédie odehrála, vytyčila bezpečný perimetr.
„Organizace, které jsou poblíž, tedy škola a penzion pro důchodce, byly kontaktované policií, s níž spolupracovaly,“ vzpomíná místostarosta Smržovky Vladimír Kahánek na čtvrteční odpoledne, kdy se do obce sjížděly všechny složky Integrovaného záchranného systému z okolí.
Obec podle něj reagovala, jak měla. Nikde nic nevyhlašovali, protože věděli, že bezprostřední nebezpečí již nehrozí. Navíc nechtěli působit paniku. „Spíš jsme to řešili v rámci těch příspěvkových organizací, jakkoliv nebyly žádným způsobem ohrožené,“ dodává Kahánek.
Smržovku podle něj lidé vnímají jako bezpečnou obec. „Tohle je anomálie, která se může stát kdekoliv a kdykoliv. Je nepředvídatelná. Není to tak, že by tady běhaly teroristické skupiny. To se stane a je to velké neštěstí – i pro tu rodinu. Nedá se tomu nijak zabránit a předejít. A už vůbec ne ze strany obce – my nekoukáme lidem do baráku,“ uzavírá s tím, že s podezřelým mužem obec nikdy neřešila žádné problémy.
Den po vraždě
V pátek dopoledne panuje v okolí místa činu klid. U domu stojí jedno policejní auto, hlídá zde policista.
„Stále tu probíhají úkony šetření, místo je zabezpečené perimetrem a dohledem,“ informuje.