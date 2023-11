Stávky v nemocnicích v kraji pravděpodobně zažehná dohoda s premiérem

Problémy v nemocnicích v regionu kvůli výpovědím přesčasových služeb lékařů jsou, zdá se, zažehnány. Nespokojení lékaři se sešli ve čtvrtek s premiérem Petrem Fialou a jednání skončilo pozitivní zprávou. „Dohodli jsme se na navýšení peněz,“ uvedl premiér. Lékařům nabídl 9,8 miliardy korun na navýšení mezd.

Lékaři původně chtěli omezit své přesčasy od 1. prosince. Mělo jít o upozornění na alarmující pracovní podmínky, které zhoršila říjnová novela zákoníku práce, která nejen zlegalizovala přesčasy lékařů, ale zdvojnásobila je na 832 hodin ročně. Pro představu, to je více než 34 dní.

Podle původních informací měly protesty v Libereckém kraji přímo ovlivnit provoz nemocnice v Jablonci nad Nisou, v ostatních zdravotnických zařízeních problémy s organizací nebo nedostatek personálu neočekávali.

KNL zatím neví, jaké změny dohoda přinese

Společnosti Krajská nemocnice Liberec (KNL) vypovědělo přesčasy 50 lékařů z 520. Komplikace se očekávaly hlavně na pohotovostech v Turnově a ve Frýdlantě, hrozilo dokonce zrušení pohotovostí v těchto městech. Liberecká nemocnice zatím neví, jak po dohodě s premiérem bude situace přesně vypadat.

„V nemocnici pracuje téměř čtyři tisíce lidí. Lékařů tam je více než pět set a spravedlivé ohodnocení si za svou práci zasluhují všichni. Je otázka, jakým způsobem se k nám ty peníze budou dostávat,“ okomentoval dohodu s premiérem mluvčí KNL Václav Řičář.

Samotné protesty podle něj ani moc neřešili. „Náš prosincový provoz je zajištěný bez omezení, ať je to ambulantní péče, pohotovostní služby s výjimkou ORL, akutní péče i plánované operace, všechno běží bez omezení, což je výsledkem pečlivého a poctivého dialogu a křehké dohody. Pro nás to, jestli výpovědi budou odvolány, nebo ne, není zase tak relevantní,“ doplnil Řičář.

V Jablonci operace rušit nechtěli

V Jablonci do této chvíle podalo výpověď z přesčasů pětačtyřicet lékařů ze sto čtyřiceti, tedy zhruba třicet procent personálu. Ředitel nemocnice Vít Němeček už dříve ujistil, že akutní péče o pacienty je zajištěná, počítali ale s částečným omezením plánované péče. Naplánované operace a lékařské výkony rušit nechtěli.

„Bereme to vážně a na prosinec se chystáme. Pro nás to znamená, že zajistíme veškerou akutní péči, ale do určité míry omezíme plánovanou péči. Takže se nás to dotkne, ale věříme, že to nebude v nějakém zásadním rozsahu,“ popsal už dříve situaci Němeček.

Podle dostupných údajů neměly mít výpovědi velký vliv na provoz nemocnice v České Lípě, tam výpověď z přesčasů podalo pět lékařů. „Nejen akutní, ale ani plánovaná péče není ohrožena,“ ujistil nedávno ředitel nemocnice Pavel Marek. Stejně tak měla probíhat běžná péče i v Semilech a v Jilemnici. Nemocnice v obou městech patří pod společnost MMN vlastněnou městy a krajem.

Nemocnice vedly s lékaři dialogy

„Lékaři budou sloužit a žádné omezení péče nechystáme,“ řekl nedávno předseda představenstva MMN Jiří Kalenský. Výpovědi z přesčasů podalo podle něj u nich jedenáct lékařů z celkem čtyřiaosmdesáti lékařských úvazků. Zatím podle Kalenského nebylo třeba v souvislosti s plánovanými prosincovými protesty cokoliv měnit. Všechny oslovené nemocnice zároveň potvrdily, že s lékaři vedly dialogy, a to nejen v otázce přesčasů.

Jak by veřejnost mohla nemocnicím ulehčit? „Prosíme pacienty o dvě důležité věci. Jednak aby o své zdraví pečovali kontinuálně a sami svým přístupem a zdravým životním stylem. A aby se se svými problémy primárně obraceli na svého praktického lékaře,“ apeloval Václav Řičář z KNL.

Praktický lékař podle něj velmi spolehlivě a bezpečně zajistí velkou část potřebné zdravotní péče, nadto zná zdravotní stav svých pacientů nejlépe.