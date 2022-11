Učitelé v historických domcích nezmrznou, před zimou je ochrání konopí

„Když bylo venku minus 21, mezi okny minus osm a a tady uprostřed nula. Většina kolegů, která tady měla kabinet, utíkala do sborovny,“ popsal pedagog školy Karel Vitouš, který je zároveň autorem projektu.

Na zateplení spolupracoval se zdejšími studenty. Pro izolaci zvolil Vitouš trochu nezvyklý materiál z konopí, protože je schopný zadržet vlhkost. „I kdyby šla do dřeva, tak ji uchová v sobě a zase vydýchá zpátky,“ dodal Vitouš.

Na tuto vrstvu pak studenti školy nanesli tradiční, tedy jílovou omítku o tloušťce 2,25 milimetru.

Podle ředitele školy Radka Cikla by postupně chtěli zateplit i další domky. Zateplení jednoho stojí řádově desítky tisíc korun.

Do budoucna by škola chtěla jeden z domků využít jako muzeum, v němž by se shromažďovaly školní pomůcky. V dalším by chtěla vytvořit zázemí pro členy či předsedy maturitních komisí.

Takzvané Valdštejnské domky ve Větrné ulici pocházejí z druhé poloviny 17. století a patří k nejstarším stavbám v Liberci. Stavební průmyslová škola je v dezolátním stavu převzala a namísto výstavby nového křídla školy s nimi propojila stávající budovu.

V roce 1976 skončila výstavba I. etapy přístavby a v témže roce skončila i úplná rekonstrukce zbytků Valdštejnských domků, v nichž vznikly kabinety a depozitáře přímo přístupné z chodby nového učebnového traktu.