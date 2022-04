Stavby v Libereckém kraji brzdí válka na Ukrajině, chybí hlavně železná ruda

Už v dubnu měly začít práce na diskutovaném parkovacím domě u Krajského úřadu v Liberci. Stavba se ale zatím odkládá na neurčito. Žádná z firem, které se do výběrového řízení přihlásily, není podle ekonomického náměstka hejtmana Zbyňka Miklíka schopná splnit podmínky smlouvy. Liberecký kraj proto zrušil výběrové řízení. Problémy mohou nastat i u dalších staveb.

Důvodem je podle něj válka na Ukrajině, která způsobila zásadní výpadek zdrojů. „Majoritním dodavatelem stavebního materiálu, a to zejména železné rudy, je pro český trh právě Ukrajina,“ vysvětlil náměstek. Kraj proto oslovil další firmy, které se účastnily zadávacího řízení. Neúspěšně. Podle Miklíka tak vypíše zakázku znovu, pravděpodobně na začátku května.

Náměstek počítá s tím, že nové zadávací řízení zohlední současnou situaci. „Máme nějakou cenovou hranici, kterou nechci sdělovat, a podle ní chceme nabídky posuzovat,“ vysvětlil Miklík.

Kraji hrozí ztráta dotace

Celkem do výběrového řízení přišlo sedm nabídek. V prvním kole zvítězila firma Syner. Nedodala všechny potřebné náležitosti, a tak ji nahradila firma BAK. Projekt parkovacího domu za 249 milionů korun má z části pokrýt dotace. Pokud kraj nestihne stavbu realizovat včas, přijde o ně.

Podle náměstka pak budou zvažovat, zda začít stavět i bez této finanční podpory. „Je tam samozřejmě nějaká hranice, aby nám cena za jedno parkovací místo nevzrostla do závratných výšin,“ uvedl.

Projekt parkovacího domu v dolní části centra města přitom už několik let kritizuje část městské opozice i někteří bývalí krajští zastupitelé jako drahý. „Z původních 70 milionů vyšplhal na neuvěřitelných 249 milionů. Jedno parkovací místo vychází na v republice rekordní jeden milion korun,“ vyjádřil se například městský zastupitel Ondřej Petrovský (Změna pro Liberec).

Miklík připustil, že ve hře jsou i jiné varianty. „Například můžeme zrekultivovat plochu parkování a pokračovat náplavkou i bez parkovacího domu, ale je to krajní řešení. Bylo by to na úkor zeleně,“ poznamenal s tím, že o těchto možnostech ale ještě nediskutoval se zbytkem rady.

Parkovací dům má nabízet celkem 244 stání, přičemž nyní je u budovy krajského úřadu 138 parkovacích stání, z toho ani jedno pro veřejnost.

Parkovací dům je součástí projektu na celkovou revitalizaci okolí krajského úřadu, jejíž součástí je i stavba náplavky v druhé etapě. Parkovací dům u krajského úřadu není ale jediný projekt, který nedostatek stavebního materiálu v kraji ohrožuje.

Dopravní stavby v ohrožení

Problémy nastaly i u dopravních staveb. Podle náměstka hejtmana pro dopravu Jana Svitáka nedostatek železa na trhu ovlivňuje zakázky, na které již mají podepsanou smlouvu, i ty připravované.

„U již zasmluvněných akcí nám všichni zhotovitelé zaslali dopis s upozorněním, že vzhledem k situaci jsou ohroženy termíny dokončení i cena díla,“ sdělil Sviták.

Najít řešení u již uzavřených smluv není podle něj jednoduché. Ještě horší je to ale u nových staveb. „Z posledních šesti veřejných zakázek jsme bohužel nevysoutěžili žádnou. Buď nebyla podána nabídka, nebo uchazeč předložil nabídku s cenou převyšující nejvyšší přípustnou částku a musel proto být vyřazen,“ upozornil Sviták.

Ceny podle něj převyšovaly finanční limity až o více než polovinu. Nepodařilo se tak vysoutěžit dodavatele stavby na opravy a rekonstrukce mostů v Tatobitech, Janově nad Nisou, Kunraticích u Cvikova, Mařenicích, Petrašovicích.

„Aktuálně hledáme řešení, jak do smluv zakomponovat ustanovení zohledňující současnou situaci na trhu a zároveň jak neporušit platnou legislativu, především zákon o zadávání veřejných zakázek,“ uzavřel Sviták.