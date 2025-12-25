Míč, síť nebo rakety. Vybavení na sport bude v Liberci k mání přes chytré boxy

„Ve skříňce si mohou lidé pomocí mobilní aplikace půjčit fotbalový, volejbalový nebo basketbalový míč, síť na volejbal, rakety nebo třeba kettlebell na posilování,“ popsal náměstek primátora pro městské bydlení Jan Hruška s tím, že se město dohodlo se slovenským startupem YourLOX na provozu dvou boxů.
Zájemci si mohou vybavení půjčit přes aplikaci a na prvních devadesát minut zdarma. Hrušku k nápadu inspirovala návštěva Bratislavy, kde skříňky už fungují. „Jsem rád, že se nám tuto novinku podařilo dostat i do Liberce. Lidem to pomůže a usnadní sportování,“ věří.
„Pokud by se tento systém půjčování sportovního náčiní u občanů osvědčil, můžeme tento systém výpůjček rozšířit následně i na další sportoviště. Pokud o to zájem nebude, boxy společnost odstraní,“ dodal náměstek primátora pro architekturu Jiří Janďourek.
V budoucnu by podle něj boxy mohly být u nových sportovních ploch v prostoru sídliště Ruprechtice. Na projektu spolupracoval odbor ekologie a veřejného prostoru.