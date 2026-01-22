V Turnově začíná rozsáhlá oprava haly, sportovní oddíly musejí trénovat jinde

„Vybrali jsme generálního dodavatele a těsně před Vánoci uzavřeli smlouvu,“ upřesnil starosta Turnova Tomáš Hocke.
Opravená sportovní hala nabídne moderní zázemí s velkou hrací plochou třeba pro florbal, házenou, basketbal a řadu dalších kolektivních sportů. Hřiště půjde rozdělit na tři menší sportoviště zástěnami.
Součástí bude i tribuna pro fanoušky a přibude velké zázemí pro sportovce s navýšeným počtem šaten, díky kterým hala pokryje potřeby při pořádání sportovních turnajů. „Je to stavba za 218 milionů korun. V provozu bychom ji chtěli mít v září roku 2027,“ předeslal starosta Hocke.
Boulder i občerstvení
Nově by tam měl místo lezeckého centra vyrůst také boulder. „Ten umožňuje nižší lezení bez lan. Jedná se o moderní, univerzálnější způsob lezení, který v současné době nabývá stále větší popularity,“ objasnila mluvčí Turnova Marcela Jandová.
Zároveň by se do haly měly vrátit i stávající oddíly a sportoviště, jakými jsou třeba fitness centrum nebo taneční sál. „K tomu všemu by mělo přibýt ještě rozsáhlejší občerstvení. Zázemí bude sloužit nejen veřejnosti, ale především v dopoledních hodinách školním dětem,“ popsal starosta.
V lokalitě, kde stojí hala, se nacházejí základní a střední škola a velká městská čtvrť. „Je tam velké množství lidí, kteří nám pomohou sportovní halu využít od brzkých ranních hodin až do večera,“ slibuje si starosta Tomáš Hocke s tím, že město se chce pokusit sehnat na výstavbu haly i dotaci od Národní sportovní agentury. „Uvidíme, jestli nám třeba nepřispěje také Liberecký kraj,“ doplnil.
Sportovci budou po dobu rozsáhlé rekonstrukce pobývat v provizorních prostorech. Posilovnu lidé najdou v bývalé poště na turnovském vlakovém nádraží a třeba judisté budou trénovat v zázemí atletů. „Pracujeme s tím tak, abychom zachovali běžný chod všech oddílů a škol i v průběhu rekonstrukce,“ potvrdil starosta.
Město zároveň připravilo i provizorní montovanou halu, za kterou zaplatilo zhruba tři a půl milionu korun. Po dokončení přestavby chtějí zastupitelé provizorní halu prodat. Další sportovci budou moci využít sokolovnu v Mašově nebo třeba školní tělocvičny.
Přestavba přinese také změnu v dopravním režimu v okolí modernizované haly. „Dojde k propojení ulic Alešova a Brigádnická v režimu zóny 30 se zpomalovacími prvky, rozšířením parkování na 50 parkovacích stání, výhledově pak na 75 stání, vše doplněné zelení,“ nastínil starosta Hocke.
27. prosince 2025