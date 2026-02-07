Fotopoint, knihobudky i pumptrack. Areál v libereckém Vesci ožije

Liberečtí radní chtějí změnit provozovatele bistra ve Sportovním areálu Vesec. Město ukončuje dohodou smlouvu se Sdružením Tulipan, které od roku 2018 zajišťuje provoz občerstvení, půjčovny sportovních potřeb a úklidové služby ve správní budově.
Z celého areálu je výhled na Ještěd.
Z celého areálu je výhled na Ještěd. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

„Vzhledem k tomu, že areál ve Vesci je rok od roku více využíván veřejností, tak reagujeme na zvyšující se poptávku po nových službách v oblasti gastronomie,“ zdůvodnil náměstek primátora pro územní plánování, majetek a sport Adam Lenert.

Město podle něj usiluje o dlouhodobý pronájem k zajištění služeb, a to nejen ve všedních dnech, kdy areál využívá veřejnost, ale také při akcích, kdy pořadatelé využívají cateringových služeb.

Fotbalgolf leží ve Veseckém sportovním areálu.
Hraní fotbalgolfu není nijak věkově omezeno.
Podle Lenerta změna nesouvisí s nespokojeností se současným provozovatelem. „Stávající smlouva je zastaralá. Proto jsme se v radě města shodli, že chceme vysoutěžit novou smlouvu, která přinese areálu zkvalitnění služeb,“ uvedl.

Budoucí provozovatel musí podle Lenerta splňovat otevírací dobu. Jednou z novinek by mohlo být nabízení občerstvení v piknikových koších.

„Chceme tam pořádat venkovní akce. Aby lidé přišli, zapůjčili si piknikový koš a odpočinuli si v areálu, mezitím mohou jejich děti třeba sportovat,“ popsal.

Zároveň dodal, že město se snaží rozšiřovat možnosti v půjčování vybavení. „Musí zajistit půjčování vybavení, například basketbalového míče, sítě, branky a nově by tam měly být inline brusle,“ nastínil s tím, že pokud se osvědčí chytré boxy na půjčování vybavení, mohli by je lidé využívat i v areálu Vesec.

Město by chtělo nového provozovatele bistra vybrat v únoru, aby nejpozději v dubnu mohlo dojít k jeho předání nájemci.

Návštěvníci areálu se na jaře dočkají fotopointu, knihobudky nebo třeba i zázemí pro pejskaře a agility. „Areál opravdu ožívá. Chystáme tam i pumptrack,“ dodal Lenert s tím, že se pracuje na projektové dokumentaci a hotový by měl být v příštím roce.

