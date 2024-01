Po brutálním útoku má muž problémy s pamětí, do bezvědomí ho v chalupě zbil známý

Podchlazeného a zbitého muže, který mu vypomáhal v baru, našli policisté v jeho domě v Hejnicích v bezvědomí.

Před Krajským soudem v Liberci ve středu vypovídali další svědci, mezi nimi i příbuzná, jež o napadeného muže pečuje. Pomáhá mu s domácností, s nákupy i vařením. S. V. má podle ní problémy s pamětí, trápí jej bolesti, nespavost a osamělost. Nevzpomíná si prý na dětství, nevybavuje si některé členy rodiny.

„Když vyšel z nemocnice, tak ani nevěděl, co je to cibule nebo mrkev. Nevěděl, co s nimi dělat, jak chutnají nebo jak osolit jídlo. Jako dítěti jsem mu názorně ukazovala, co to zelenina je,“ líčila u soudu žena. Přestože se údajně S. V. snaží vařit, moc mu to zatím nejde. „Neumí nakupovat, protože nezná hodnotu peněz,“ dodala. Dříve si podle ní vařil a byl neustále pryč. „Dnes nikam nechodí. Můžu přijít kdykoliv bez nahlášení, pořád je doma. Je puštěná televize a sedí tam,“ uzavřela.

Obžalovaný: Vraždu jsem nepřipravoval

Policie bezvládného muže našla v noci na 14. dubna 2023. Obžalovaný dříve přiznal, že při rvačce sice zaútočil první, ale vraždu svého známého prý nepřipravoval. Do doby, než se doslechl, že chce převzít jeho bar, jej považoval za přítele. Ani s výší trestu nesouhlasí.

„Pamatuju si, že jsem šel k němu mu s něčím pomoct. Vešli jsme dovnitř a on zamkl dveře. Byl jsem otočený zády, chytil mě za krk a posadil k nějakému stolu. Pak jsem padl do bezvědomí a od té doby si nepamatuji absolutně nic. Probral jsem se až v nemocnici. Byl jsem v šoku, nechápal jsem vůbec nic,“ shrnul napadený.

Soudce četl také výpověď manželky obžalovaného. Zmiňovala v ní náhlé výkyvy nálad, i změny výrazu v jeho tváři. „Největší kámen úrazu byl, kdy si dal pivo,“ uvedla loni do protokolu s tím, že ho žádala, aby vyhledal odbornou pomoc, což prý neudělal. Na poškozeného byl její manžel v dotčené době velmi naštvaný, ten se mu měl vyhýbat.

„Vím, že byl hodně naštvaný a rozčilený, že mu chtěl rozbít hubu. Ale fakt jsem nečekala tohleto. Říkal – dám mu přes hubu a podepíše mi dlužní úpis, takhle to řekl,“ doplnila. Zároveň věřila, že manžel útok předem nenaplánoval. „O tom jsem určitě přesvědčená. Jeho agresivita se stupňovala. Když člověk mlčel, tak ho to rozčilovalo. Když se člověk bránil, tak ho to taky rozčilovalo,“ upozornila krátce po činu.

Jiná svědkyně ve středu oproti tomu poškozeného popisovala jako člověka, který v případě konfliktu utekl jako první. „On je takový, že když něco řeknete, tak to udělá. Nebo vám slíbí, že to třeba udělá. A pak najednou zmizí,“ zamyslela se.

Napadený muž se domáhá náhrady škody a nemajetkové újmy v celkové výši přes 3,7 milionu korun. Kromě toho se se svým nárokem připojila i Vojenská zdravotní pojišťovna, která požaduje po J. H. přes 2,2 milionu korun za náklady spojené s léčením napadeného. Další líčení proběhne 9. února.

Obžalovaného i jeho oběť našla zásahovka (18. dubna 2023):