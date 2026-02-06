„K překvapení kolegů sama jednomu z nich přelezla na ruku,“ popsala policejní mluvčí Ivana Baláková. Na ruce novoborského policisty pak sova setrvala v klidu i během jízdy autem.
Do záchrany se následně zapojila majitelka Ptačího domu v Dubé, která pomáhá volně žijícím hendikepovaným zvířatům. Ptáka navzdory noční hodině přijela vyzvednout.
„U paní Gilové zůstane sovička už v trvalé péči, protože by se svými zdravotními potížemi po úrazech a zřejmě i po čerstvé srážce s autem ve volné přírodě dlouho nežila,“ informovala Baláková s tím, že nyní zvíře na stanici dostává potřebné léky.
„Dokonce tu bude nějaký čas bydlet s jinou zachráněnou samičkou puštíka páleného, která ji naučí adaptovat se na nové prostředí,“ uzavřela mluvčí.