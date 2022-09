Muži měli ve skříni kulomet i samopaly, od soudu odešli s podmínkou

Okresní soud v Liberci potvrdil jejich dohodu o vině a trestu, kterou dojednali se státním zástupcem.

„Naštěstí nešlo o organizovanou skupinu, ale byli to jedinci, kteří na sebe byli navázáni v rámci jejich zájmu ve zbraních. Nebezpečí se ale skrývalo v tom, že mohlo dojít k neštěstí na lidských životech nebo na zdraví při neoprávněném zkoušení zbraní,“ sdělila soudkyně Denisa Šmídová.

Připustila, že tak rozsáhlý případ nelegálního držení zbraní zatím liberecký soud neřešil. Rozsudek zatím není pravomocný, protože státní zástupce Miroslav Mareš si nechal lhůtu na rozmyšlenou.

Důvodem je kontrola dlouhého seznamu položek, které propadnou státu. Mareš ale nepředpokládá, že by opravný prostředek podával.

Obvinění muži se se státním zástupcem dohodli na podmíněných trestech od 26 měsíců do tří let se zkušební dobou do pěti let. Ve dvou případech nařídil soud také probační dohled kvůli porušení předchozí podmínky.

Nejstaršímu obviněnému ze skupiny je 72 let, nejmladšímu 36 let. Za nedovolené ozbrojování jim hrozilo až osm let. „Jedná se o větší rozsah trestné činnosti a zajištěných zbraní, munice, střeliva a v některých případech i pyrotechnických prostředků,“ dodal státní zástupce.

Podle něj nebylo zjištěno, že by některou ze zabavených zbraní byl spáchán trestný čin. „Jednalo se vesměs o zbraně, které před tím byly znehodnoceny a opět uvedeny do funkčního stavu,“ doplnil.

Téměř stovku střelných zbraní, 24 tisíc nábojů, ale i granáty, střelivo do kanónů a rozbušky zajistili policisté u obviněných mužů už v roce 2019.

„Přípravné řízení trvalo dva a půl roku z důvodu znaleckého zkoumání zajištěných předmětů. Jednalo se o zkoumání z oboru balistika a pyrotechnika. Samozřejmě musela být v té době zohledněna i covidová opatření,“ vysvětlil Mareš.

Zbraně kupovali na burzách a internetu

Případ začali policisté vyšetřovat v listopadu 2018, kdy zadrželi dva muže při střelbě ze samopalů v lese na Frýdlantsku. Obviněné spojuje zájem o zbraně a někteří se znají osobně. Zbraně, střelivo i materiál k výrobě střeliva si opatřovali na burzách nebo přes inzeráty na internetu.

Zbraně a střelivo pak policisté objevili při domovních prohlídkách. Nejstarší muž měl doma deset samopalů. Někteří obvinění měli doma dílny, kde upravovali koupené nefunkční zbraně do střelbyschopného stavu. Zbraně schovávali i ve skříni.

„Zbraně byly upravované s jistou mírou sofistikovanosti,“ řekl uvedl už dříve Zdeněk Chmelík z policejního odboru služby pro zbraně. Mezi zajištěnými zbraněmi byl například upravený samopal vzor 26 s tlumičem. Policisté ale objevili také samopaly z druhé světové války nebo kulomet.