Soud uložil výjimečný trest 25 let muži, který zavraždil svoji tetu

Výjimečný trest je podle státní zástupkyně Ivy Plškové na místě. Recidivista se k soudu nedostavil. Svou pětasedmdesátiletou tetu Páv uškrtil 5. září 2023 v jejím bytě. Fyzickému útoku měla podle něj předcházet slovní roztržka.

Ve své písemné výpovědi se odkazoval mimo jiné na to, že vraždu neplánoval a že za to může jeho vznětlivá povaha. Mrtvé ženě sundal prsteny, kombinovanými kleštěmi jí vytrhl pozlacené zuby, zauzloval ji do povlečení a ukryl do ložnice. Kromě šperků si odnesl z jejího bytu i klíče, občanský průkaz, boty a kus oblečení. Za prodej šperků ještě ten den utržil kolem sedmi tisíc korun.

Z předložených důkazů vyplynulo, že měl Páv několik půjček a problémy s penězi. „Byl ve finanční tísni a řešil ji tak, jak ji řešil,“ konstatoval předseda senátu Richard Skýba. Současně zdůraznil, že jde o nenapravitelného recidivistu, který strávil ve výkonech trestu převážnou část svého dospělého života.

Muž seděl celkem 28 let

K uložení výjimečného trestu přistoupil senát i kvůli okolnostem spáchání činu a zištnému motivu. Dosud Páv strávil ve vězení přes 28 let kvůli opakovanému znásilňování, vydírání, ublížení na zdraví, krádežím či porušování domovní svobody. Ve výkonu trestu nadto prodával pervitin.

„Soud akceptoval skutkové a právní závěry prezentované obžalobou a současně vyhověl i navrhované výši trestu,“ sdělila po vyhlášení verdiktu státní zástupkyně.

Podmínky pro výjimečný trest jsou podle ní splněné s ohledem na osobu obžalovaného, znalecký posudek i jeho trestněprávní minulost. „Možnost jeho resocializace je podstatně zúžená,“ dodala.

Obžalovaný musí podle verdiktu navíc zaplatit zdravotní pojišťovně přes 4 700 korun a dceři zavražděné ženy více než 1,6 milionu korun coby nemajetkovou újmu.

Středeční rozhodnutí libereckého soudu není pravomocné, státní zástupkyně i obhájkyně si ponechaly lhůtu na odvolání.