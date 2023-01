Manželka uhořela v autě, podle obžaloby její muž nehodou maskoval vraždu

Podle obžaloby přijel P. N. v brzkých ranních hodinách 20. října 2021 s manželkou v jejím voze na silnici mezi Mařenicemi a Drnovcem. Zde řidičku ochromil paralyzérem a auto nechal sjet do lesa, kde narazilo do stromu. Poté měl obžalovaný auto polít benzínem a zapálit.

„Žena byla ochromená paralyzérem a podle znaleckých posudků v tu dobu ještě žila. Vnímala, co se kolem ní děje,“ upozornila státní zástupkyně Petra Pazderková, která navrhuje, aby soud rozhodl o nepodmíněném trestu odnětí svobody na 25 let se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou.

Kromě zločinu vraždy, kterou měl spáchat zvlášť trýznivým způsobem, navíc podle obžaloby P. N. mařil výkon úředního rozhodnutí, když řídil motorová vozidla i přesto, že mu tuto činnost soud zakázal. Za to měl na podzim roku 2021 nastoupit do výkonu trestu.

Názory P. N. se při dřívějších výsleších, kdy měl objasnit, jak k tragické události došlo, lišily. Na tyto rozpory ve čtvrtek několikrát upozornila i předsedkyně senátu Markéta Navrátilová.

Napoprvé obžalovaný tvrdil, že se domluvili s manželkou, že jí bude asistovat se sebevraždou, protože by nezvládla být sama po dobu, po kterou měl být ve vězení. „Přišla s tím manželka, že takhle už dál žít nemůže, že si něco udělá. Říkal jsem jí, že budu pryč sedm měsíců, že to vydrží,“ uvedl dříve P. N.

O několik měsíců později řekl, že manželku připravil o život muž, který ji vydíral. Požadoval po ní peníze za to, že nezveřejní sexuálně laděné fotografie. Ve čtvrtek obžalovaný tvrdil, že ho vyděrač se zbraní v ruce nutil, aby auto zapálil on sám a zničil tak důkazy.

Čtvrtečnímu projevu a chování obžalovaného přihlížela znalkyně Denisa Dokulilová, specialistka na klinickou psychologii. Hodnotila jeho osobnost i míru věrohodnosti.

„Jeho výsledná výpověď je z psychologického hlediska nevěrohodná. Což lze říct hlavně na základě inkonzistence výpovědí, které jsou proměnlivé a liší se v celku i detailech,“ uzavřela znalkyně. Hlavní líčení bude pokračovat 19. ledna výslechem svědků.