Začíná soud s mužem, kterého viní ze zapálení baru. Oheň zranil patnáct lidí

Muž čeká na soud ve vazbě. „Na sklonku září jsme podali návrh na podání obžaloby jedné osoby pro trestný čin obecné ohrožení na zdraví a trestný čin vraždy ve stadiu pokusu,“ potvrdil v říjnu mluvčí krajské policie Vojtěch Robovský, podle něhož obžalovanému hrozí 15 až 20 let ve vězení nebo výjimečný trest.

Při požáru v baru Černý panter, který vypukl 29. ledna 2024 ve večerních hodinách v ulici 1. máje v centru Liberce, zasahovaly všechny složky Integrovaného záchranného systému. Požár ochromil i městskou dopravu.

Záchranáři pomáhali patnácti lidem, sedm z nich utrpělo vážná zranění. Zdravotníci je rozvezli do nemocnic v Liberci, Praze, Mladé Boleslavi a letecky také do Hradce Králové. Liberecká nemocnice v souvislosti s krizovou situací aktivovala takzvaný traumaplán, kdy se do krajské metropole urychleně sjely desítky zdravotníků.

Jedna z návštěvnic s popáleninami na ruce, ohořelým obočím a vlasy po incidentu redakci popsala, jak jim oheň zatarasil dveře poté, co neznámý muž hodil dovnitř zapálený kanystr s hořlavinou.