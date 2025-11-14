Silnice, bistra, pumpy. Soubor Imjoy odehraje improvizaci o cestě

Silnice, které se táhnou donekonečna. Motoresty, bistra, benzínové pumpy, kde se zastavil čas. Něco se mění, cíl se stává nepodstatným, protože důležitější je samotná cesta než její konec. Na ní jeden pasažér, který potkává pestré zástupy postav, poznává místa a prožívá nečekané situace, které mu nastavují zrcadlo.
Zhruba tak by měl vypadat příběh, který vznikne a rovnou zanikne na jevišti Naivního divadla.
|
Bouře emocí a temperamentu. V libereckém divadle tančí Frida
„Nápad na improvizované představení v podobě road movie jsme měli v hlavách již poměrně dlouho. Zároveň jsme začátkem letošního roku uspořádali workshop kanadského performera Steva Jaranda, mezinárodně uznávaného pedagoga improvizačního scénického umění, který pracuje se zajímavými divadelními technikami a výrazovými prostředky,“ láká diváky Veronika Tůmová, jedna z členek souboru Imjoy, která se nejvýrazněji podílela na organizaci workshopu Steva Jaranda.
Překvapení pro diváky
„V připravovaném představení se tyto dva elementy pokusíme propojit a chystáme pro diváky překvapení v podobě divadelního výrazového prostředku, který Imjoy doposud neužíval. Přicházíme s unikátní vizuální a výrazovou stylizací představení, která bude pro diváky jistě velmi zajímavá a zároveň zábavná,“ dodává.
Imjoy jsou improvizátoři ze severu, kteří hrají bez scénáře. Tvoří improvizovaná celovečerní představení, dynamické improshow, hrají zápasy a experimentují s novými formáty. Působí hlavně na Liberecku a Jablonecku, ale vyráží i mimo region. V Naivním divadle hostují od roku 2022.