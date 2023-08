Studenti se na ní učili anatomii, teď Dívka s holubicí vítá návštěvníky Liberce

„Socha od Josefa Václava Pekárka Dívka s holubicí nebo též označována jako Mír se vrátila na svoje původní místo, tedy před liberecké hlavní nádraží,“ vysvětlil nevšední podívanou Jindřich Gubiš.

Z pozice předsedy Spolku pro estetiku veřejného prostoru se díky participativnímu rozpočtu zasadil o přemístění sochy. „Objevila se tu v padesátých letech, přitom pochází už z dvacátých let. Poté se přesunula nedaleko základní školy Husova a následně do parku Budyšínská.“

Právě v parku, kterému se mezi Liberečany přezdívá Mrtvolky, započaly středeční práce. Zaměstnanci stavební a kamenické společnosti nejprve museli sochu sbíječkou odseknout od betonového základu. Poté se jí chopil jeřábník. Pomocí dvou popruhů zvedl několik metráků vážící bronzovou postavu i se žulovým soklem do vzduchu a přemístil ji na korbu nákladního vozu.

Přestože od rána vydatně pršelo, u levitující sochy se zastavovali kolemjdoucí. Jedni přesun vítali, jiní byli proti. „Já vás zastřelím, budete děravej,“ dobíral si Gubiše pamětník Miroslav Těšina.

„Je mi to líto, protože ji sem kdysi uklidili, aby byla v klidu. Před školou prý kazila morálku. U nádraží je to příliš exponované. Tam bych čekal nějaký symbol města nebo znak. Tady si ji často malovali studenti a učili se na ní anatomii,“ vysvětlil Těšina.

Podle něj by teď mělo město vymyslet, čím mezeru po odstěhované soše zaplní. „V Jablonci či v Kamenickém Šenově jsou sklářské školy, tak něco od nich,“ plánuje.

Kontrast s moderní graffiti stěnou

Jindřich Gubiš si uvědomuje, že stěhování sochy může působit kontroverzně. „Názory jsou půl na půl. Podle mě by ale měla být právě před nádražím. Je to výtvarně krásně zpracovaná záležitost, která by měla být na exponovaném místě. Ale také se mi líbí ta hra, kdy sto let stará socha kontrastuje s moderní graffiti stěnou. Cítím v tom napětí, které mi přijde fajn.“

Podle Gubiše navíc nejde jen o přesun sochy. „Celá část před nádražím projde lehkou proměnou. Jsou tu vysazené dva mladé stromy, vymění se i mobiliář, přibudou zde například lavičky. Celý prostor se promění na reprezentativní začátek Třídy 1. máje.“

Přesun sochy se podařil díky participativnímu rozpočtu. V něm mohli obyvatelé Liberce rozhodovat o projektech, které město podpoří. Výsledných 84 hlasů stačilo k tomu, aby se Dívka s holubicí vyjímala před nádražím. Přesun sochy a celková úprava okolí a následná několikaletá péče o novou výsadbu vyjde na zhruba 200 tisíc korun.