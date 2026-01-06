Tvrdil, že asi zmrzla. Obviněného ze smrti dívky posílá žalobkyně před soud

O posunu v případu informovala televize CNN Prima News.
„Podala jsem obžalobu na muže pro zločin těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti,“ potvrdila redakci iDNES.cz státní zástupkyně Petra Pazderková. Trest, který navrhuje, neprozradila s tím, že obžalovanému hrozí odnětí svobody na osm až šestnáct let.
„V průběhu prověřování tohoto tragického případu jsme zadrželi osobu muže se vztahem k zemřelé,“ uvedl policejní mluvčí Vojtěch Robovský pár dní po zadržení třicetiletého podezřelého, který je ve vazbě od loňského dubna.
Policie viní ze smrti ženy na Frýdlantsku jejího známého, hrozí mu 16 let
„Ten dotyčný, který ji má pravděpodobně na svědomí, přiběhl k sousedce o pomoc, že tam jeho přítelkyně leží a že pravděpodobně zmrzla. Sousedka vytočila záchranku a běžela sem k nám. Byl jsem na zápraží, tak jsem s ní hned šel a našel tu holku,“ popsal asi týden po násilném úmrtí ženy podnikatel z Višňové.
Násilná smrt dívky vnesla do vsi strach. Ve Višňové se teď bojí kamaráda podezřelého
„Na uchu jsem měl záchranářku, která mi říkala, jak mám oživovat. Sáhl jsem na tepny, na zápěstí, ale nic jsem necítil. Tělo mi přišlo hrozně ztuhlé. Dělal jsem masáž srdce, ale to už jsem slyšel přijíždět záchranku. Řekl jsem tomu muži, že je asi mrtvá, a on se chytl za hlavu, že ji zabil. Úplně udělal scénu,“ dodal.
Hlavní líčení ve věci je naplánované na 3. února 2026.