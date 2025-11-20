Oprava po čtvrt století. Sluneční hodiny v Liberci už zase ukazují čas

  10:04,  aktualizováno  10:04
Sluneční hodiny v libereckých Ruprechticích dlouho postrádaly svůj ukazatel, který byl zničený kolem roku 2000. Po téměř pětadvaceti letech jsou hodiny opět kompletní.
Po téměř pětadvaceti letech jsou hodiny v libereckých Ruprechticích opět...
Další 4 fotografie v galerii

Po téměř pětadvaceti letech jsou hodiny v libereckých Ruprechticích opět kompletní. | foto: Město Liberec

„Odbor ekologie a veřejného prostoru nechal letos plastiku z roku 1976 postupně obnovit a zkompletovat,“ přiblížil liberecký mluvčí Tomáš Tesař.

Dílo, které se nachází poblíž ulic Rychtářská a Květnové revoluce, obnovil pražský sochař Milan Vácha, který je zároveň i autorem Slunečních hodin. Vácha výtvor poskládal z pěti pískovcových segmentů, které stojí na půlkruhovém podstavci. Čtyři z těchto pěti částí v sobě mají umístěnou kouli symbolizující Slunce.

„Jejich poloha odpovídá pozici Slunce v šest, devět, dvanáct, patnáct a osmnáct hodin,“ popsal Tesař s tím, že na osmnácté hodině koule schválně chybí.

Před unikátní bytovku se vrátila ztracená socha, spolek hledá zapomenuté detaily

Kamenné variantě v Liberci předcházela ještě dřevěná varianta pro symposium v Poněšicích, kde autor vystavoval spolu s dalšími umělci. „Jeden z vystavovatelů se znal se spoluautorem návrhu projektu sídliště Ruprechtice. Tehdy začínající umělec se s ním dohodl, že vytvoří pro Liberec totožnou realizaci,“ vyprávěl Tesař.

Po téměř pětadvaceti letech jsou hodiny v libereckých Ruprechticích opět kompletní.
Po téměř pětadvaceti letech jsou hodiny v libereckých Ruprechticích opět kompletní.
Po téměř pětadvaceti letech jsou hodiny v libereckých Ruprechticích opět kompletní.
Po téměř pětadvaceti letech jsou hodiny v libereckých Ruprechticích opět kompletní.
5 fotografií

Podobná díla město postupně renovuje. „Zaobíráme se teď Zahradou vzpomínek, kde řádili vandalové. Další místa renovujeme podle finančních možností,“ uzavřela vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru Lucie Sládková.

24. června 2025
Autor:
Vstoupit do diskuse