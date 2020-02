Firma nechce stavět na zelené louce, za 400 milionů opraví zpustlý Slezan

Firma kvůli ochraně cenné půdy odmítá budovat velké haly na „zelených loukách“, jako se to ve velkém děje napříč celou zemí.

„Snažíme se využít už jednou zastavěná místa. Proto děláme rekonstrukce a obnovy brownfieldů. Budovat areály na zelené louce je proti naší filosofii. Tady věříme, že objekt bývalého Slezanu má velký potenciál,“ řekl jednatel firmy Ondřej Komeda.

Zatím se rozhoduje o tom, jestli bude na obnovu areálu zapotřebí vypracovat velkou studii dopadu na životní prostředí. Společnost nechala udělat monitoring ekologické zátěže z minula včetně vrtů. Počítá s tím, že je odstraní. Podle zpracované dokumentace je ale zátěž spíš mírná. Před bouráním části budov bude například zapotřebí odstranit obsah jímky ve varně barev a jímky v louhovém hospodářství.

Společnost už s přípravami na postupnou obnovu areálu a rekonstrukci stávajících hal začala. Pracuje se na dokumentaci pro územní rozhodnutí.

Firma na znovuoživení komplexu spolupracuje s architektonickým ateliérem Mjölk a s areálem chce nakládat citlivě. Plán počítá nejen s opravou stávajících budov, ale i s novou výstavbou na zpevněných plochách. Předběžné návrhy počítají s výstavbou dvou nových hal o celkové výměře přesahující 25 tisíc metrů čtverečních. Mají vyrůst na ploše staré vyvážky nepořádku.

K zemi půjde jen část staveb

Záměr počítá s tím, že jen část staveb, jako je strojní varna barev, bělidlo, sklad chemie či budova údržby, bude zapotřebí zdemolovat. Část původních a architektonicky cenných staveb zůstane stát.

„Vybrané objekty chceme zachovat. Týká se to třeba kotelny od prvorepublikového architekta Karla Wintera. Ten kromě jiného navrhl a postavil radnici v Jablonci nad Nisou. Architekti z Mjölku mi doslova zakázali ji zbourat,“ zmínil Ondřej Komeda.

„Z kotelny by se dalo udělat administrativní a reprezentativní centrum, sídlo firem, které by v areálu měly svůj provoz,“ řekl Jan Mach z architektonického ateliéru Mjölk.

Studie počítá také se zachování staré kotelny s obloukovými okny a přilehlého komína, který patří k panoramatu města. Podle studie by se měla zachovat i unikátní sprinklerová věž, která po areálu rozváděla vodu na hašení požárů.



Ve staré části textilky má být výrobna kartonů. Novou část investor připraví pro konkrétní firmu. „O budoucím využití s firmami jednáme. Zatím tam plánujeme výrobu pro automotive a sklad. Uvidíme ale, kdo tuto část nakonec koupí. Jde o zhruba polovinu areálu,“ uvedl Komeda.

Obnova potrvá pět let

Projekt obnovy areálu společnost rozložila do pěti let. Celkové náklady by se podle Komedy mohly vyšplhat až na 400 milionů korun.

Jednatel společnosti Komeda Group věří, že obnovený areál nezůstane prázdný. „Třeba Liberec má už potenciál rozvoje průmyslových ploch i nabírání lidí vyčerpán. Ve Frýdlantu je to jiné,“ věří Ondřej Komeda.

O koupi areálu měla původně zájem frýdlantská radnice. Budoucí vlastník ji ale v elektronické dražbě v červenci 2018 přeplatil.

Město chtělo v areálu zřídit sběrný dvůr, komunitní kompostárnu a prostor pro uložení a třídění zeminy z výkopů, aby ušetřilo na skládkovném. Počítalo se i s lesoparkem a volnočasovým areálem. Podle územního plánu není území určené pro bytovou výstavbu, ale jen průmyslovou výrobu.

„Byl bych rád, kdyby se současný projekt podařilo dotáhnout do konce. Brownfield je tam dnes asi desátým rokem. Je to do budoucna naděje pro Frýdlant. Areál by se mohl oživit a navíc dávat lidem práci,“ zhodnotil starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

„Líbí se mi přístup, kdy se developer snaží postupovat citlivě a co nejvíc architektonicky hodnotných věcí zachránit. Stejně jako to, že nevzniká průmyslový areál na zelené louce. U developerů to nebývá běžné. Přitom, kdyby se tak postupovalo ve velkém, průmyslem zpustošených areálů by na našem území ubývalo,“ doplnil architekt Mach.

Podle databáze na stránkách investujpodjestedem.cz je jen na Frýdlantsku 56 lokalit označovaných jako brownfield. V celém kraji je to 321 opuštěných a chátrajících areálů.