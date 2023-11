Školy na Liberecku zatím nevědí, zda stávkovat. Pokud ano, tak za kvalitu výuky

Osiří 27. listopadu třídy, kabinety či chodby středních, základních a mateřských škol? Přesná odpověď na otázku je v Libereckém kraji prozatím nejasná.

Někteří oslovení ředitelé škol ovšem lehce připouštějí, že pokud se do celodenní výstražné stávky přece jen zapojí, neučiní tak kvůli učitelským platům, avšak kvůli škrtům v takzvaném PHmax. Což jsou jednoduše řečeno počty hodin výuky, na které jdou peníze ze státního rozpočtu. I tady chce vláda škrtat. Hrozí tak omezení nabídky volitelných předmětů, zrušení výuky druhého jazyka nebo laboratorních cvičení. A zřejmě by školy musely sáhnout k propouštění pedagogů.

Ředitel Gymnázia Dr. Antona Randy v Jablonci nad Nisou Tomáš Hofrichter uvedl, že pokud by se spořilo v této oblasti, vrací to školy do minulosti.

„Tohle bere školám kvalitu, učili bychom opět jako někde v devadesátých letech. Nemohli bychom dělit na hodinách třídy, nabízet moderní semináře, nedostali bychom sem žádného odborníka zvenčí. Přijde mi, že tady se zrovna šetří na špatném místě. Tohle by byl eventuálně jediný důvod, proč bychom stávkovali, ale muselo by se to dobře vysvětlit veřejnosti, aby si nemyslela, že my jsme v uvozovkách ti nenežraní, co za současné situace chtějí co nejvíce pro sebe,“ okomentoval Hofrichter.

Rozhodně nebudou stávkovat kvůli platům

Dodal také, že teprve chce pedagogický sbor s tématem stávky seznámit. „Takže zda do ní půjdeme, teď nevíme. Rozhodně nebudeme ale stávkovat za své výplaty. V této ekonomicky kritické době by to byl nerozum a i drtivá většina kolegů to tak chápe,“ podotkl ředitel.

Podobného názoru je i Martin Kubáč, ředitel jablonecké Střední školy řemesel a služeb. „Omezení PHmaxu může velmi zasáhnout zejména odborné školy. Pokud budeme učit zase třicet žáků ve třídě, nebudeme se jim více individuálně věnovat, vracíme se ne o krok, ale o skok zpátky. Vracíme se zase k frontální výuce,“ uvedl Kubáč s tím, že pokud by se škola do protestu zapojila, tak nejspíše ne po celý den, avšak jen symbolicky, na první hodinu vyučování.

„Budeme se o tom ještě bavit. Nelíbí se mi ale příliš slovo stávka, celé by to mělo směřovat k jednání, k dohodě. Když bude stávka, vyrobíme problém zejména rodičům. U nás by to ještě šlo, děti u nás jsou velké, ale v horší situaci jsou základní a mateřské školy.“

Variant stávky je více

To potvrzuje třeba ředitelka českolipské mateřské školy Šikulka Šárka Malá. „My si stávkovat dovolit nemůžeme, to by nás, s prominutím, rodiče sezřali. Museli by si zajistit hlídání nebo si vzít volno v práci. To nejde,“ sdělila.

A jak se ke stávce staví některé další oslovené školy? Například v Základní škole Skálova v Turnově také ještě netuší. „Nevím, jestli se zapojíme, já jako ředitel nic iniciovat nebudu. Zda se učitelé rozhodnou, že budou stávkovat, případně kdo bude stávkovat, tak mi to musejí včas sdělit, zatím ale takovou informaci nemám. Provoz školy by se ale nezavřel úplně, omezili bychom ho. Do školy půjde třeba jenom první stupeň, těch variant je více,“ řekl ředitel Michal Loukota.

Na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě naznačují, že se k protestní akci možná připojí. „My tady máme odborovou organizaci, tohle by měl vyjádřit její předseda. Předpokládáme, že se zapojíme, ale já nejsem kompetentní a nejsem předsedou odborové organizace,“ popsal ředitel školy Jan Hásek. Na oficiální stanovisko odborů nebo pedagogické rady čekají též například na českolipském gymnáziu nebo v Mateřské škole Klášterní v Liberci.

