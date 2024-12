Liberec navýší kapacitu škol, reaguje na nové výstavby i příliv dětí z Ukrajiny

Nemalé změny přinese také chystaná obměna systému odkladů povinné školní docházky. „Přestože jde porodnost v šestiletém výhledu dolů až o třetinu, je potřeba na to reagovat. V Liberci je navíc mnohaletý trend migrace. A to jak z pohledu dětí z okolních obcí, to nazývám jakousi vnitřní migrací, tak také z pohledu vnější migrace, která je zapříčiněná konfliktem na Ukrajině a zaplňuje nám školy zhruba sedmi sty dětmi,“ upřesnil náměstek primátora pro kulturu, školství a cestovní ruch Ivan Langr.

Základní školy v Liberci jsou v průměru aktuálně vytížené zhruba z 93 procent, některé ale fungují i na hranici svých kapacitních možností. Vyřešit to má řada nových budov a dostaveb.

Změna by se měla týkat například ZŠ Barvířská, o kterou bude větší zájem kvůli výstavbě nových bytovek na Perštýně a v oblasti Papírového náměstí. Z důvodu dalších developerských projektů se dále plánuje přístavba také na ZŠ Aloisina výšina a ZŠ Jabloňová. Změny se dotknou rovněž ZŠ Ještědská a již rozběhlých projektů na ZŠ U Soudu a ZŠ Kaplického.

Jen dvě velké rekonstrukce

V delším časovém horizontu pak podle Ivana Langra bude nutné řešit ještě rozšíření prostor ZŠ Vrchlického a rozvojovou oblast Ostašova. „Ve volebním období jsme prakticky schopní udělat dvě velké rekonstrukce, více v těch čtyřech letech možné není,“ podotkl Langr a naznačil, že se realizace projektů bude tedy týkat příštího i přespříštího zvoleného vedení města.

V budoucnu by na každé základní škole mohlo podle hrubých odhadů libereckého náměstka přibýt minimálně šest tříd. Do prvních ročníku nastoupí v Liberci každoročně zhruba tisíc dětí, celkem jich je na místních dvaceti základních školách nyní přibližně desetinásobek.

Výraznou změnou by měl v nejbližších letech projít rovněž systém odkladů povinné školní docházky. Česká republika má totiž vůbec největší podíl odkladů v Evropě a aktuálně ho dostává zhruba každé páté dítě.

Plynulejší přechod ze školy do školy

Změnit by to měl návrh řešení plynulejšího přechodu dětí ze školky do školy, který začátkem letošního října představila skupina poslanců pod vedením Pavla Klímy (TOP 09).

„Pečlivě jsme se zabývali tím, jak odklady systémově uchopit. Opatření jsou potřebná pro školky, školy i poradny. Jsme jediná země s tak vysokou odkladovostí. Novelu podepsalo všech sedm politických stran, máme ambici, aby novela prošla během tohoto volebního období a mohla začít platit v roce 2025,“ nastínil Klíma.

Návrh počítá s tím, že odklady budou pro děti dostupné jen ve výjimečných případech, a to na základě doporučení odborného lékaře, klinického psychologa nebo školského poradenského zařízení. Novela má dále upravit například období zápisů do prvních tříd nebo zrušit možnost opakování prvního ročníku. Ve třídách nad 15 dětí by rovněž měl být nově přítomný kromě učitele i pedagogický asistent.