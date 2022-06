Harrachov chce obnovit chátrající můstky a navrátit sem světové poháry

Není den, aby někoho z turistů nepřilákalo doskočiště mamutího můstku v Harrachově. I přes havarijní stav nájezdu a bubnu je to stále jedno z největších lákadel krkonošského střediska. Impozantní dojem ovšem kazí fakt, že celý areál je od pohledu zašlý.

Rozpad mamutího můstku lze pozorovat už z hlavní silnice v centru města.

„Bohužel, stav areálu se dá označit za tristní. Už je minuta po dvanácté. Pořád se mluví o tom, že by zde mělo vzniknout Národní olympijské centrum pro zimní sporty, ale nic, co by to posunulo, se neděje. Jestli to takhle půjde dál, bude to konec nejen harrachovského areálu, ale i konec skoků na lyžích v České republice,“ komentuje Josef Slavík, ředitel obecně prospěšné společnosti Areál skokanských můstků Harrachov.

Díky členům spolku se daří udržet v provozu aspoň areál středních můstků s můstky K40, K70 a K90. Areál velkých můstků K125 a mamutí můstek je už roky zavřený.

Harrachov po vzoru Innsbrucku

„Střední můstky jsou jediné v celé republice, kde se skáče v zimě. Ještě jsou malé můstky v Lomnici a v Desné, ale to je spíš pro děti a mládež. Takže do Harrachova jezdí v zimě trénovat celé republika, za sezonu se tu odskáče deset tisíc skoků. Ovšem i K90 je na konci životnosti. Ještě do roku 2012 se na něm dalo skákat i v létě. To už teď nejde, protože podkladní dřevěná konstrukce je celá shnilá. Naštěstí v zimě sníh konstrukci zpevní, takže se skákat ještě dá. Ale je otázka, jak dlouho to vydrží,“ říká Slavík.

Bez velkých investic se tak areál neobejde. „To místo má obrovský potenciál, není to jen o skocích na lyžích. Chceme, aby areál fungoval celoročně se spoustou různých akcí a zázemím pro návštěvníky včetně toalet, restaurace, nové lanovky a podobně. V Innsbrucku to takhle funguje, můstek tam mají jako turistickou atrakci, která si na sebe vydělá. Chceme zahájit jednání o vzniku správní organizace, která by veškeré dění kolem můstků zaštítila,“ říká místostarosta Harrachova Tomáš Vašíček. Kromě města by v nové organizaci měl mít zastoupení Svaz lyžařů, Liberecký kraj a Bucharův spolek, který teď pečuje o střední můstky.

Radnice také plánuje zadat studii, která ukáže, jak by obnovený areál mohl vypadat. „Měla by to být mezinárodní soutěž studentů architektury a urbanismu. Výsledky by měly být známé příští rok. Až to bude hotové, chceme se obrátit na vládu a Národní sportovní agenturu, protože zatím slyšíme jen samé sliby, ale konkrétní pomoc nepřichází,“ sdělil Vašíček.

Oprava areálu by stála 2,5 miliardy korun

Bývalý premiér Andrej Babiš přitom v Harrachově osobně sliboval před čtyřmi lety, že stát s obnovou skokanského areálu pomůže. Tehdy se mluvilo o částce půl miliardy korun. Teď je jasné, že ani to stačit nebude. Nynější odhady mluví o 2,5 miliardách korun.

Přesto nadšenci z Bucharova spolku a prospěšné společnosti Areál skokanských můstků v aktivitách nepolevují. „V nejbližších letech chceme zprovoznit můstek K125 a vrátit sem kontinentální a hlavně světový pohár. Mezinárodní lyžařská federace má obrovský zájem, aby se v Harrachově zase skákalo. Dnes vznikají střediska po světě v Číně, Koreji, v Rusku, ale to jsou střediska, která se postavila jen pro jednu vrcholnou akci, jako byla olympiáda a dál se na nich nesportuje. Lyžařská federace chce proto vrátit skoky do tradičních středisek,“ poukazuje Slavík.

Podle něj také během léta zmizí náletové stromy mezi mamutím můstkem a můstkem K125. „Pořád sem jezdí spousta turistů kvůli mamutímu můstku, ale přes náletové dřeviny už není téměř vidět nájezd, ani profil. Takže to vykácíme, aby bylo na co koukat,“ dodal Slavík.