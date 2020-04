Čeští skláři stvořili Kolotoč světel. Osm tisíc koulí ze Šenova ohromilo svět

Tu již od roku 1954 vyhlašuje hannoverské Mezinárodní forum designu. Pocta, které se české firmě dostalo, se uděluje pouze 75 nejlepším projektům ve všech kategoriích.

Carousel of Light je interaktivní instalace reagující na pohyb. V průměru měří osm metrů. Skládá se z téměř osmi tisíc jantarových, opálových a růžových koulí, které drží dva tisíce závěsů.

„Zábavný světelný kolotoč rozzáří cestu všem, kteří se pod něj vejdou. Stačí odhrnout perlové závěsy a stovky barevných světel povedou kroky diváků. Jak procházejí, reaguje i světlo. Pokud se postaví doprostřed světelného kolotoče na otočnou platformu, mohou se nechat unést krásou perel,“ popisuje PR manažer firmy Jacy Meyer.

Dodal, že porotci o instalaci řekli: „Vykouzlit úsměvy na tváři návštěvníků výstavy Salone del Mobile, propojit cizince a různé národy, to vše dokázal v jeden okamžik tento světelný kolotoč. Interaktivní, poetické, skvěle fotogenické.“

Koncept Kolotoče světel je inspirovaný bohatými závěsy, které zdobí reprezentativní prostory během důležitých společenských událostí.

„Stejně jako látka, také křišťálové perly umožňují vrstvení různých barev nebo materiálů. Design je zcela přizpůsobitelný na míru a nabízí různé možnosti osvětlení. Vyzařuje opulentnost a bohatství, a přitom zachovává jasný moderní styl,“ vysvětluje Meyer.



Instalace Carousel of Light měla premiéru na mezinárodní expozici Euroluce 2019 v Miláně a v listopadu téhož roku se podruhé ukázala světu v Dubaji v rámci výstavy Downtown Design Dubai. Ocenění iF Award získala Preciosa i za expozici na výstavě Euroluce. Není to ovšem první cena krajské firmy za tento skvost. Loni v říjnu s ním zazářila na soutěži Light Middle East Awards.