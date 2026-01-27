Kdo postaví skatepark? Zakázku za 50 milionů město marně soutěžilo už sedmkrát

Obyvatelé České Lípy si na nový skatepark počkají. Výstavba se znovu vzdálila, protože radní nemohou sehnat dodavatele, který by sportoviště za více než 50 milionů korun vybudoval. „Město se pokoušelo v předchozích třech letech soutěžit zakázku již sedmkrát,“ přiblížila mluvčí České Lípy Kristýna Kňákal Brožová.
Park s překážkami se v České Lípě snaží postavit už několik let. Nyní vypsali zakázku znovu. | foto: vizualizace Česká Lípa

Park s překážkami pro skateboardisty a parkouristy začali v České Lípě plánovat v roce 2018. Dodavatele poprvé sháněli v lednu 2022 s tím, že do konce roku bude hotovo.

„Několikrát nám na výzvu nikdo nezareagoval, poté jsme zase dostali jen jednu nabídku, která významně převyšovala předpokládanou cenu,“ popsala loni v květnu českolipská radní Nela Cyrmon Theerová.

V České Lípě teď zakázku vypsali znovu. „Šance na nový skatepark, který by nahradil ten stávající s již nevyhovujícími plechovými překážkami u Sportareálu, se nevzdáváme. Stejně jako v loňském roce je zakázka rozdělená do tří samostatných částí,“ vysvětlila mluvčí Brožová.

Překážky, ale i stromy a keře

Skatepark by měl vyrůst na zelené ploše v Purkyňově ulici. V první části by dodavatele čekalo třeba odstranění náletové zeleně nebo stávajícího asfaltového chodníku a taky například modelace terénu pro jednotlivé prvky skateparku a parkour parku.

„Dále jsou součástí této části úpravy terénu s výsadbou stromků a keřů a osazení mobiliáře a zábradlí, výstavby pergoly, dláždění zpevněných ploch a montáž veřejného osvětlení,“ dodala mluvčí.

Druhá část projektu zahrnuje samotnou výstavbu překážek skateparku a dopadové plochy z pryže. Dodavatel třetí části projektu by měl na starosti výstavbu parkour parku.

„Odhadované náklady na veřejnou zakázku jsou 54 milionů korun včetně daně,“ ozřejmila Brožová. Skatepark bude místem k relaxaci a aktivnímu odpočinku především pro mladší generaci Českolipanů.

