Park s překážkami pro skateboardisty a parkouristy začali v České Lípě plánovat v roce 2018. Dodavatele poprvé sháněli v lednu 2022 s tím, že do konce roku bude hotovo.
„Několikrát nám na výzvu nikdo nezareagoval, poté jsme zase dostali jen jednu nabídku, která významně převyšovala předpokládanou cenu,“ popsala loni v květnu českolipská radní Nela Cyrmon Theerová.
V České Lípě teď zakázku vypsali znovu. „Šance na nový skatepark, který by nahradil ten stávající s již nevyhovujícími plechovými překážkami u Sportareálu, se nevzdáváme. Stejně jako v loňském roce je zakázka rozdělená do tří samostatných částí,“ vysvětlila mluvčí Brožová.
Překážky, ale i stromy a keře
Skatepark by měl vyrůst na zelené ploše v Purkyňově ulici. V první části by dodavatele čekalo třeba odstranění náletové zeleně nebo stávajícího asfaltového chodníku a taky například modelace terénu pro jednotlivé prvky skateparku a parkour parku.
„Dále jsou součástí této části úpravy terénu s výsadbou stromků a keřů a osazení mobiliáře a zábradlí, výstavby pergoly, dláždění zpevněných ploch a montáž veřejného osvětlení,“ dodala mluvčí.
Druhá část projektu zahrnuje samotnou výstavbu překážek skateparku a dopadové plochy z pryže. Dodavatel třetí části projektu by měl na starosti výstavbu parkour parku.
„Odhadované náklady na veřejnou zakázku jsou 54 milionů korun včetně daně,“ ozřejmila Brožová. Skatepark bude místem k relaxaci a aktivnímu odpočinku především pro mladší generaci Českolipanů.