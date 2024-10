Geodeti začali s průzkumem kvůli nové silnici v Českém ráji, má ulevit Turnovu

Projekt silnice, která se plánuje celá desetiletí, má ulevit dopravně přetíženému Turnovu a dalším jedenácti obcím, přes které vede současná silnice. Trasa povede podél hranice Českého ráje a napojí se na dálnici u Úlibic, která má být hotová v roce 2028.

„S výstavbou této části silnice I/35 i s ohledem na současnou fázi přípravy počítáme od roku 2029,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka v září na besedě s občany v Turnově.

Plán ŘSD ukazuje, kudy přeložka silnice povede.

Původně se počítalo, že místo rychlostní silnice, která bude mít v některých úsecích tři pruhy, povede dálnice, ale podle Kupky k tomu není důvod vzhledem k hustotě dopravy.

Nejdále je geotechnický průzkum v místě budoucí mimoúrovňové křižovatky Ohrazenice u Turnova, za který zaplatí ŘSD 5,5 milionu bez daně. Pro tento půlkilometrový úsek se už zpracovává závěrečná zpráva.

Dva tisíce odpůrců

ŘSD vybralo i firmy pro průzkum dalších dvou úseků. Za 5,5 kilometru od Ohrazenic na Valdštejnsko zaplatí skoro 35,6 milionu bez daně a za 14,5 kilometru z Čímyšle do Úlibice 25,2 milionu bez daně. Pro zbývající úsek dlouhý 12,5 kilometru z Valdštejnska na Čímyšl by zhotovitele chtělo ŘSD vybrat do konce ledna příštího roku.

Silnice má být podle předpokladů ministerstva hotová v roce 2032, ale už nyní má řadu odpůrců, kterým vadí možnost zavlečení tranzitní dopravy a nenávratné poškození krajiny kolem Českého ráje. Protestní petici podepsaly více než dva tisíce lidí.

„Úplně chápu, že to téma je bolavé pro spoustu lidí, kteří v tom území žijí. Jedni potřebují řešit dopravní situaci, druzí upřednostňují svůj pohled na zásah do krajiny. Já jsem přesvědčený o tom, že teď je před námi úkol najít opravdu co nejvhodnější stavební řešení dopravní infrastruktury, aby těch negativních dopadů bylo co nejméně,“ řekl na besedě ministr.