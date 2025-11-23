Nadšení i námitky. Nový silniční tah zlepší dostupnost Frýdlantského výběžku

Řidiči aktuálně projíždějí obcemi, které tak bojují s hlukem a hustým, nebezpečným provozem. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) proto plánuje nový silniční tah mezi Krásnou Studánkou a Dětřichovem do Frýdlantského výběžku, který zlepší dostupnost regionu a zároveň uleví obcím, jakými jsou třeba Mníšek, Albrechtice u Frýdlantu nebo Dětřichov.
„Dlouhodobě jde o jeden z klíčových dopravních projektů. Kraj poskytuje součinnost při územním a strategickém plánování, zajišťuje koordinaci s krajskými investicemi a další dopravní infrastrukturou,“ vylíčil krajský náměstek pro dopravu Jan Sviták s tím, že kraj plánuje úpravy, aby krajské silnice i infrastruktura na novou přeložku navazovaly. „Jde například o opravy navazujících úseků krajských silnic nebo úpravy dopravního značení,“ poznamenal.
„K připravované stavbě se stavíme kladně, protože pro nás bude daleko lepší dostupnost na Liberec, bude to rychlejší. I občané se těší, až to bude,“ vysvětlila starostka Dětřichova Martina Kohoutová. K výstavbě silnice však měli tamní zastupitelé několik námitek. „Měli jsme požadavek ohledně odbočování k nám do obce. S ŘSD teď jednáme o odbočovacím pruhu, měla by se k tomu zpracovávat projektová dokumentace,“ nastínila Kohoutová s tím, že i ostatní připomínky byly zohledněny.
Podle krajského mluvčího Filipa Trdly dorazilo celkem šestnáct námitek, a to od některých obcí, ale i od různých organizací v čele s Dětmi Země, Českým rybářským svazem či Mysliveckým spolkem. „Stavební úřad, odbor silničního hospodářství, se s nimi vypořádal v rozhodnutí o umístění stavby, které vydal 9. června. Námitky buď zamítl, nebo jim vyhověl v územním rozhodnutí formou podmínky,“ řekl Trdla.
Mníšek si oddechne
Obchvat vítají i v obci Mníšek, kterému se po výstavbě přeložky značná část dopravy vyhne. Nyní tam projíždějí tisíce řidičů denně. „Část dopravy, která nejede na Frýdlant, nám tu zůstane, ale uleví se. Lidí, kteří bydlí podél hlavní silnice, je velké množství. Už na to čekáme, akorát ta realizace je pořád odkládaná,“ konstatovala tamní místostarostka Hana Čepičková.
Také Mníšek měl ke stavbě námitky, a to kvůli vodnímu vrtu, který je jediným zdrojem pitné vody pro obec. „Pořád se toho můžeme obávat, protože nikdo neví, jak se bude vyvíjet hladina podzemní vody nebo spotřeba, ale v požadavcích jsme měli, aby byl náš vodní zdroj ochráněný. A to se stalo,“ potvrdila Čepičková.
O vodní zdroj, který využívá hned několik obcí, se obávají i v Nové Vsi, kde se zároveň proti územnímu rozhodnutí odvolali. Kromě toho kritizují třeba i cenu stavby. Starosta Vratislav Nečina však podotkl, že obec není proti záměru zrychlit dopravu do Frýdlantského výběžku.
Odvolání podal také spolek Děti Země. „Krajský úřad řešil ještě dvě vyjádření účastníků řízení k podanému odvolání,“ řekl Filip Trdla. Odvolání teď vyhodnocuje ministerstvo dopravy, které rozhodne, jestli územní rozhodnutí potvrdí, nebo bude nutná úprava.
„Pokud vše půjde podle plánu, mohly by být výkupy pozemků dokončeny v roce 2026 a projektová dokumentace pokračovat zadáním stupně pro provedení stavby. Samotná stavba by mohla začít v roce 2028,“ přiblížil ředitel Správy Liberec ŘSD Jan Wohlmuth.
Možné zdržení stavby
Plánování stavby se ovšem může i protáhnout. „Obecně se zdrží každé řízení, kde je podáno odvolání,“ vysvětlil krajský mluvčí s tím, že i když se územní rozhodnutí potvrdí, mají odvolatelé možnost bránit se soudní cestou.
Nová přeložka by měla navázat na již postavený a provozovaný úsek, který končí okružní křižovatkou v Krásné Studánce a povede mimo zástavbu. „Záměr počítá i s opatřeními pro ochranu krajiny, například výsadbou zeleně, odvodněním a ochranou půdy,“ doplnil mluvčí ŘSD Jan Rýdl.
Náměstek Sviták si myslí, že přeložka může mít taky významný ekonomický přínos, jelikož zrychlí a zpřehlední dopravu mezi Libercem, Frýdlantskem a polským pohraničím. „To je důležité pro zaměstnanost, turistiku i přeshraniční spolupráci. Lepší dostupnost regionu je jednou z podmínek pro rozvoj podnikání i pro udržení obyvatel na Frýdlantsku,“ uzavřel Sviták.
Silnice zrychlí cestu mezi Krásnou Studánkou a Dětřichovem.
