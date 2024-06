Stop pro auta i vlaky. Obce na Frýdlantsku na rok a půl ochromí uzavírky

„Opravit silnice je potřeba, a to především z důvodu bezpečnosti. Mezi Mníškem a Oldřichovem chodí mnoho lidí včetně dětí a postavit tam chodník, který propojí obě obce, je kvůli bezpečnosti naprosto nezbytné,“ říká místostarostka Mníšku Hana Čepičková. „Bylo to administrativně náročné. Museli jsme žádat jako obce o dotace v součinnosti s krajem, který postaví novou silnici.“

Velká potíž je v tom, že ve stejném termínu provádí rekonstrukci i Správa železnic. Ta se dotkne nejen jmenovaných obcí, ale prakticky celého Frýdlantského výběžku. Navíc vše bude probíhat v plné turistické sezoně, a sice od 8. července do 20. září. Konkrétně se to týká tratě mezi Libercem a Mníškem od 1. 7. do 13. 9. Není to ale jediná výluka. V různých letních termínech se plánuje šest dalších výluk, které neminou Raspenavu, Frýdlant, Bílý Potok, Nové Město pod Smrkem, Chrastavu a Varnsdorf.

„Správa železnic tu rekonstruuje každý rok. Vůbec nechápu, proč to neudělá najednou. Objízdná trasa mezi Hejnickem a Libercem během uzavírky bude probíhat po silnici I/13 přes horské sedlo Albrechtického kopce a Frýdlant, a do toho budou jezdit autobusy náhradní dopravy za vlaky, které budou mít výluku. Není ani jisté, jestli se dodrží návaznost spojů. Absolutně nechápu, jak máme lidi přesvědčit, aby používali hromadnou dopravu, když nejezdí,“ říká starosta Hejnic Jaroslav Demčák.

Správu železnic kritizuje i místostarostka Mníšku. „Zjistili jsme, že Správa železnic bude opravovat nádraží. Jenže nám to nikdo neřekl. Dozvěděli jsme se to týden před začátkem akce, kdy přišel dodavatel, že skrze naše staveniště bude měsíčně jezdit zhruba pět set nákladních aut. Je to pro nás velká komplikace, ale hlavně víme všechno na poslední chvíli,“ zlobí se Čepičková.

V podobném duchu hovoří i starostka Oldřichova v Hájích: „Vnímám to jako velký nedostatek, že jsme se dotazovali, ale nedostali do dnešního dne oficiální vyjádření,“ komentovala aktuální dění Jana Šťastná.

Ke složité situaci se nedávno vyjádřil také náměstek hejtmana Libereckého kraje pro rezort dopravy Jan Sviták.

„Liberecký kraj dlouhodobě jedná se Správou železnic o zlepšení koordinace výluk – avšak bez větších úspěchů. Logické a trvalé požadavky krajů na koordinaci všech výlukových prací v jednom čase, aby se po několik dalších let provoz znovu nenarušoval, totiž často naráží na každoročně schvalovaný státní rozpočet, se kterým Správa železnic hospodaří. Až podle něj pak potvrzuje na poslední chvíli své akce. Tento stav je nepřijatelný a nevyhovující,“ sdělil ve svém prohlášení Sviták.

„Správa železnic nepochybila“

„V Libereckém kraji máme spoustu tratí, na kterých se výluky každoročně opakují. Například proti postupnému kácení a drobným opravám s několikatýdenními výlukami Liberecký kraj vystupuje již několik let, ovšem reakce Správy železnic zatím nepřišla. Koordinace výluk se jí nedaří,“ dodal.

Správa železnic ale žádné pochybení nepřipouští.

„Konkrétně zmiňovaná obec Mníšek byla na podzim 2023 písemně informována o plánované opravě, která přinese významné výluky v roce 2024 na trati Liberec – Frýdlant. Veškeré stavební počiny, které s sebou nesou výluku a jsou zásadní opravou nebo investicí, vždy projednáváme s více než půlročním předstihem. A to se zástupci objednavatele dopravy, v tomto případě KORIDu, a zároveň se všemi dopravci. Stejně tak se příslušné orgány vyjadřují ke stavbě v rámci stavebního řízení. Dále se veškeré informace o plánovaných výlukách zveřejňují na stránkách Správy železnic i na Portálu provozování dráhy,“ odpověděl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Z vyjádření KORIDu, který má na starosti koordinaci dopravy, ale vyplývá, že v praxi se to takhle neděje. „Jsme v podobné situaci jako obce. Chceme, aby Správa železnic zkoordinovala komunikaci. Má totiž jiný systém, jiné financování a prostě si to dělá po svém. Věřte, že se nám to vůbec nelíbí. Železniční trať na Frýdlant bude zavřená a bude potřeba ji nahradit velkým množství autobusů, a to se děje nepochopitelně v plné turistické sezoně,“ vysvětlil Jan Maxa, vedoucí podúseku Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje.