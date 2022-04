Univerzita chce po aféře s docentem předejít dalšímu sexuálnímu obtěžování

Docenta z Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci (TUL) několik studentů a hlavně studentek obvinilo z nepatřičných sexistických narážek, ponižování, lascivního vtipkování nebo nevyžádaných doteků.

Jedličku jeho nadřízený už stáhl z výuky a do prošetření případu nesmí přijít do kontaktu s posluchači. TUL také zřídila komisi, která má celou věc prozkoumat a přijít s konkrétním závěrem a návrhem na řešení. Výsledek by měl být známý do konce tohoto akademického roku.

Jana Picka, děkana fakulty, kde Jedlička vyučoval na Katedře pedagogiky a psychologie, celá záležitost mrzí kvůli křivdám, které mohli studující zažívat. Také ale kvůli většině vyučujících, kteří nic špatného neprovedli, ale kauza se může dotknout jejich pověsti.

„Nezříkám se své odpovědnosti, že jsem potížím studentům nevěnoval náležitou pozornost,“ uvedl Picek pro MF DNES. Doplnil tak své vyjádření pro Deník N, jenž o kauze informoval jako první.

Pro něj sdělil, že se o problematickém vztahu docenta Jedličky vůči studentům vědělo, ale přesto ho anonymní výpovědi proti jeho stylu vyučování zaskočily. „Když mám být úplně upřímný, anketám studentů se nevěnovala taková pozornost, jaká by měla,“ řekl Picek deníku.

Nyní uvádí, že jeho úkolem je situaci řádně vyřešit. „S kolegy z vedení fakulty pracujeme na zavedení takových systémových opatření, která nám umožní dozvědět se o případných podobných excesech v práci pedagogů včas a řešit je dříve, než se stanou chronickými. Jednou z cest, kudy se chceme ubírat, je užší spolupráce s univerzitním ombudsmanem,“ odhalil děkan.

Kauzu prošetří komise

Právě na návrh ombudsmana rektor TUL jmenoval komisi, jež má celou věc prošetřit.

„V ní zasedli také odborníci na právo a gender. Úkolem komise je celou situaci posoudit a navrhnout řešení, které zabrání další nespravedlnosti a zároveň nevyvolá reakci, jež by mohla fakultu či univerzitu poškodit. V březnu jsem pana docenta Jedličku stáhl z výuky a všech pedagogických činností. Než komise dojde k závěru, nepřijde tedy do kontaktu se studenty a bude se věnovat pouze vědecko-výzkumné činnosti. Věřím, že výsledky jednání komise a její doporučení budou známa do konce tohoto akademického roku,“ dodal Picek.

Jedličkův nadřízený ale také upozornil, že z dotazníků studentů, ve kterém hodnotili práci docenta, média „vyzobala“ jen negativní reakce.

„Naopak byly zcela vynechány hlasy studentů, kteří neměli s hodinami žádný problém, a dokonce je vnímají jako velký přínos pro své vzdělání. I takové jsou a není jich málo. Anketa je navíc pochopitelně anonymní, což na druhou stranu oslabuje její výpovědní hodnotu a účinnost, jak se nyní ukázalo. Z toho jednoznačně pro univerzitu vyplývá, že je potřeba provést systémové změny v oblasti studentského hodnocení kvality výuky tak, aby byly podobné případy odhaleny a řešeny včas,“ uzavřel Picek.

MF DNES oslovila univerzitu, zda by se k celé kauze nechtěl vyjádřit také Richard Jedlička. Ta vzkázala, že jeho komentář nemá a nebude mít. Mluvčí TUL Radek Pirkl sdělil, že škola zatím neřešila takto závažnou stížnost na vyučujícího.

„Už se stalo, že komunikace nebo vystupování některého z pedagogů studenty zarazily nebo namíchly, ale byl to spíš výjimečný exces, nikdy to nemělo tak chronický a patologický charakter, jaký řešíme nyní. Obvykle postačí domluva kolegů nebo nadřízeného,“ popsal Pirkl.

Workshopy a etická komise

Redakce oslovila také některé vysoké školy z okolních krajů. Například na Univerzitě Hradec Králové mají jako prevenci proti obdobnému nevhodnému chování ze strany pedagogů semináře a workshopy na toto téma.

„Za tímto účelem působí také etická komise, která přijímá tyto podněty a zabývá se jimi v rámci nového univerzitního etického kodexu,“ informoval mluvčí univerzity Jakub Novák.

Podle mluvčí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Jany Kasaničové takovéto záležitosti také řeší etická komise. „Studenti i zaměstnanci mají též možnost využít služeb psychologické poradny poradenského centra naší univerzity,“ doplnila mluvčí.

Studenti si stěžovali na chování Jedličky dlouhodobě v anonymních hodnoceních výuky. Uváděli, že měl vůči studentkám sexuální narážky a osahával je. Jedlička popírá, že by jeho chování mělo sexuální podtext.