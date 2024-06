Statečná seniorka zahnala holí zloděje, který na ni mířil pistolí

Muž přepadl seniorku minulý čtvrtek u vlakového nádraží v Železném Brodě. Policisté o incidentu informovali v těchto dnech.

„Kolem půl jedné odpoledne přistoupil k 84leté ženě jdoucí s holí muž a požadoval po ní peníze. Po její odpovědi, že mu žádné peníze nedá, vytáhl pistoli se slovy, ať mu vydá peníze, nebo ji zastřelí,“ říká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

Seniorka ovšem svůj postoj nezměnila. „Zopakovala, že mu žádné peníze nedá, a začala před ním ‚šermovat‘ holí. To k ní ovšem muž přistoupil ještě blíže a udeřil ji loktem do tváře. Statečná žena tento úder ustála, otočila se směrem od vlakového nádraží a vydala se do nejbližšího obchodu požádat o pomoc. Muž následně utekl opačným směrem,“ pokračuje Sochorová.

Zbraň zahodil do křoví

Policisté záhy spatřili muže, kterého jim seniorka popsala. Když je uviděl, dal se ihned na útěk, při kterém zahodil pistoli do křoví. Policisté ho i tak ihned dopadli.

„Podezřelého zadrželi patnáct minut po spáchání zločinu. Na místě hlídka také zajistila odhozenou zbraň. Jednalo se o vzduchovou pistoli značky Record,“ uvádí mluvčí.

Policisté muži naměřili 1,41 promile alkoholu v dechu. Výsledek orientačního testu na přítomnost omamných a psychotropních látek byl negativní. Napadená seniorka nemusela po útoku vyhledat lékařské ošetření a ani jí nevznikla žádná škoda na majetku.

Muž následně skončil ve vazbě. „V minulosti byl již soudy jedenáctkrát pravomocně odsouzen, v jednom případě se jednalo i o loupež a v ostatních o majetkovou trestnou činnost. Nyní mu za spáchání uvedeného zločinu hrozí trest odnětí svobody až na deset let,“ dodává policejní mluvčí.