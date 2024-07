Semilsko v pasti. Vykoupení z uzavírek hledají řidiči i na polních cestách

Podle dřívějšího vyjádření hejtmana Martina Půty je semilský okres, co se týče infrastruktury, dlouhodobě zanedbávaný a kraj se to rozhodl v letošním roce řešit. Jenže nastal druhý extrém: opravují se klíčové a velmi vytížené silnice najednou, takže o množství objízdných tras není nouze.

Místní, ale i projíždějící motoristé se mimo jiné pozastavují nad tím, proč se naráz opravují komunikace, které ležely dlouho bez povšimnutí. „Dlouhá léta si toho nikdo nevšiml. Kdyby se jeden rok opravil jeden úsek a další rok zbytek, nic by se nestalo. Oni to musí udělat všechno naráz. Nechápu,“ rozčiloval se pan Honza, řidič z povolání, který dělá zásobovače.

To je i případ trasy z Lomnice nad Popelkou do Jilemnice. V Lomnici probíhá oprava kanalizační sítě a současně oprava silnice. Kdo chce jet na Košťálov, musí použít objízdnou trasu, jenže na dále pokračující řidiče směřující do Jilemnice čeká nepříjemné překvapení. V obci Kundratice se rovněž opravuje silnice, takže řidič musí zamířit na další objížďku.

Kraj se hájí termíny

Kraj se hájí, že je svázaný termíny a s kolizí v plánování nemůže nic dělat. „Rekonstrukce úseku Lomnice nad Popelkou - Košťálov je podmíněna finančními prostředky, ze kterých je hrazena. Kraj má danou pevnou alokaci prostředků, které je bezpodmínečně nutné čerpat v souladu s projektovou žádostí a podmínkami projektu, jinak kraj nesplní podmínky a nebude moci čerpat finance,“ vysvětluje Andrea Fulková z oddělení vnějších vztahů Libereckého kraje.

Opravovat se podle ní mělo již v loňském roce, ale protože v Lomnici nad Popelkou nebyly dokončené inženýrské sítě, došlo k přesunu termínu a rekonstrukce spadla na letošní rok. Jenže na stejném a velmi frekventovaném úseku silnice druhé třídy začal kraj počátkem července opravovat část mezi Kundraticemi a Jilemnicí.

„Rekonstrukce úseku Kundratice–Mříčná–Jilemnice je financovaná z programu Státního fondu dopravní infrastruktury. Jedná se o velice frekventovanou silnici II. třídy, která je dle nezávislého hodnocení povrchů vozovek hodnocena stupněm nevyhovující, v některých částech i havarijní. Odložením opravy na další rok by zhoršující se stavebně-technický stav měl významný vliv na bezpečnost účastníků silničního provozu,“ vysvětluje nutnost opravy Fulková.

Chaos v komunikaci

Ke dvěma uzavírkám se navíc přidal i chaos v komunikaci. Redakce oslovila starostu Košťálova, pod který Kundratice patří, kudy budou lidé jezdit do Jilemnice. „Objízdná trasa povede nejspíš přes obec Roztoky,“ uvedl koncem června, tedy před započetím stavebních prací starosta Milan Havlík.

O několik dní později však tuto informaci sám na sociálních sítích dementoval s tím, že objízdná trasa nebude možná, protože po ní budou jezdit autobusy, a jelikož je silnice poměrně úzká, hrozila by kolize. Podle jízdního řádu jede z Kundratic do Jilemnice deset autobusů za den.

„A kudy do Jilemnice? Asi přes Prahu, ne?“ zlobil se na sociálních sítích Ludvík Fiedler. „Ve školce v Košťálově mohu být nejdříve v 6:30, v Jilemnici v práci musím být v 7:00. Může mi někdo poradit, jak to mohu stihnout nebo jak zdůvodnit šéfovi, že půl roku nepřijdu do práce včas?“ ptala se Monika Janatová.

Místní si spolu dokonce vyměňují poznatky z turistických map, jestli jsou vyznačené polní cesty sjízdné pro běžné osobní auto.

Kraj však od samého počátku s nejkratší možnou objížďkou nepočítal. „Nikdy nebylo plánováno, že objízdná trasa mezi Košťálovem a Jilemnicí povede přes Roztoky u Jilemnice. U navržené objízdné trasy bylo požadováno Policií ČR, odborem dopravy v Jilemnici i zástupci KORIDu (Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje) vyloučení osobní automobilové dopravy z důvodu malého šířkového uspořádání a obavy možného střetu osobního automobilu s autobusem,“ vysvětlila za kraj Andrea Fulková.

Dlouhá objížďka, na níž by motoristé strávili místo deseti minut i přes půl hodiny, však naštěstí pro šoféry vzala za své. Po dvou dnech starosta Košťálova oznámil, že logickou objízdnou trasou opravdu bude možné jezdit a sice přes Roztoky u Jilemnice, o nichž mluvil úplně na začátku.

Nešťastné plánování

Tím ovšem trápení místních zdaleka nekončí. Pokud se řidič chce dostat z Jilemnice do okresního města Semily, nemá příliš na výběr. Logická trasa přes tzv. Pojizerskou magistrálu není možná, protože ta se již několik let opravuje. Podobná situace panuje i na trase Horní Sytová – Semily. Řidiči tak musí přes Vysoké nad Jizerou a narazí „pouze“ na jeden semafor. V opačném případě by každý musel absolvovat zmíněnou objížďku přes obec Roztoky.

Z vyjádření řidičů, které má redakce k dispozici, vyplývá, že komunikace, které je nutné opravit, jsou v havarijním stavu, ale plánování vidí jako nešťastné. Druhou věcí je komunikace, kdy ani představitelé obcí nevědí, kudy povedou objízdné trasy.

Kraj předpokládá, že letos na infrastrukturu uvolní 561 milionů korun, což je za poslední tři roky nejvíc, a v příštím roce na silnice poputuje 253 milionů.

„Na rekonstrukce silnic a mostů dává kraj tento rok rekordní sumu 1,3 miliardy korun. Z toho dotace z evropských zdrojů bude přibližně 193 milionů korun. Očekáváme také 162 milionů korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Liberecký kraj letos největší množství rekonstrukcí provádí právě na Semilsku,“ uzavřel Martin Půta, hejtman Libereckého kraje.