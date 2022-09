Zchátralá továrna na hračky v Semilech půjde k zemi. Postaví zde sídliště

„Soukromý investor tu namísto starých výrobních budov plánuje výstavbu stovky bytů s podzemním parkováním. Domů bude pět, každý o šesti patrech,“ uvedla starostka Semil Lena Mlejnková.



Investorem má být finanční skupina Finapra, která se specializuje především na výstavbu logistických center, skladových a výrobních hal. Kromě toho stojí i za vybudováním měšťanského pivovaru Turnov a před dvěma lety koupila i zadlužený skiareál Javorník včetně restaurace Obří sud na Liberecku. V případě bytové výstavby Finapra plánuje mimo Semil i rezidenční bydlení v Českých Budějovicích.

Semilská Tofa Tofa, n. p., Semily byl významný československý výrobce dřevěných a papírových hraček, společenských her apod. Název vznikl spojením anglických slov TOys a FActory, tj. „továrna na hračky“. Zprvu se týkal zejména továrny v Albrechticích v Jizerských horách, odkud však bylo sídlo přeneseno v roce 1958 do Semil. Mezi výrobky patřily různé hračky, společenské hry, dřevěné figurky, dřevěné perly a výrobky z nich, dřevěná galanterie a bižuterie, tiskárenské a kartonážní výrobky, herní plány, skládanky, drobné výrobky ze dřeva. Tofa kromě klasických dřevěných hraček dodávala i nábytek do dětských pokojů a mateřských škol, vyráběla učební pomůcky do škol. Podnik však nedokázal obstát v konkurenci dalších výrobců hraček. Od roku 1990 se objem výroby snižoval. Transformace na akciovou společnost, ani následná privatizace nestačily k záchraně známého semilského podniku.

Aby mohla firma na pozemcích bývalé Tofy stavět, museli zastupitelé schválit změnu územního plánu. Areál je evidovaný jako brownfield, v územním plánu jde tak o plochu určenou k výrobě.

„Vzhledem k umístění pozemků se ale bydlení jeví jako vhodnější než výrobní a skladovací prostory. S investorem od počátku jednáme také o tom, že by měl svůj projekt ladit i s plánovanou výstavbou budoucího terminálu u vlakového nádraží a budoucím průtahem města, který půjde mezi okružními křižovatkami Bořkovská – Brodská. Je ale jasné, že s ohledem na rozdílnost investorů, kdy do toho vstupuje i Správa železnic a Liberecký kraj, bude propojení termínů výstavby velmi složité,“ uvedla starostka města.

Většina obyvatel Semil zamýšlenou proměnu zchátralého areálu Tofy vítá. „Pokud místo něj budou byty, je to určitě obrovské plus pro Semily. Pokud by jejich cena byla vysoká, přitáhne to sem zase jiné lidi. Semily alespoň budou mít co nabídnout. Turnov i Lomnice okolo vzkvétají a tady nic,“ napsala například na sociální sítě Michaela Opršalová.

Vyrostou také výrobní a skladovací haly

Opuštěná Tofa ale není jediným pozemkem, o který projevil soukromý investor zájem. Dalším je dosud nevyužitá plocha podél ulice Brodská, která je územním plánem určená pro podnikání.

Pozemek se Semily snaží prodat od roku 2008, pomáhala v tom i agentura Czechinvest, ale marně. Teprve teď se podařilo domluvit s firmou Singing Rock, že tu do šesti let postaví výrobní a skladovací haly, ve kterých výhledově zaměstná kolem 100 lidí.

„Ještě je před námi mnoho kroků, ale ukazuje se, že i naše město je pro soukromé investory atraktivní. Věřím, že se oba projekty podaří dotáhnout a v Semilech přibudou jak pracovní příležitosti, tak možnosti kvalitního bydlení,“ dodala starostka Mlejnková.